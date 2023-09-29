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Ayçiçek Yağına Rekor Zam Kapıda! Şimdiden Stok Yapmayanlar Bin Pişman

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Ayçiçek Yağına Rekor Zam Kapıda! Şimdiden Stok Yapmayanlar Bin Pişman
Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarındaki yükseliş endişe verici. Son dakika zam haberi, tüketicileri şaşırttı. Litre başına büyük artışlar bekleniyor. Ucuz yağ arayışı hız kazanıyor. Fiyatların seyrini izlemek önemli.

Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisi altında hızla yükseliyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamlarını ve mutfak alışverişlerini ciddi şekilde etkiliyor. Ucuz ve kaliteli yağ almak isteyen tüketiciler, en iyi fırsatları arayış içinde. Ancak son dakika gelişmeleri, bu arayışları gölgede bırakabilir. İşte, ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarındaki bu yükselişin nedenleri ve rakamlarla detaylı bir inceleme.

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Ucuz Yağ Arayışı: Vatandaşları Şaşırtan Son Dakika Duyurusu

Zincir marketler, ucuz zeytinyağı ve ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar için yapılan indirimleri sıkı takip ediyor. Ancak son dakika uyarısı herkesi şaşırttı. Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatlarına dev bir zam geliyor! Eğer hala alışveriş yapmadıysanız, pişmanlık yaşamanız an meselesi gibi görünüyor. İşte bu zamla ilgili detaylar.

Ayçiçek Yağına Büyük Zam: Şaşırtıcı Rakamlar Ortaya Çıktı

Ayçiçek yağına gelen zam, ciddi bir dikkat çekiyor. Bu zam, litre başına büyük bir artışı beraberinde getirecek gibi görünüyor. Peki, ne kadar bir artıştan bahsediyoruz?

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Zeytinyağı fiyatları konusunda Bozova Ziraat Odası Başkanı Müslüm Okan'dan korkutan bir açıklama geldi. Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde yaşanan sel felaketi ve olumsuz hava koşulları, zeytinyağı üretimini olumsuz etkiledi. Müslüm Okan, zeytinyağı fiyatlarının 300 TL'ye kadar varan bir zammın geleceğini belirtti. Bu rakam, tüketicileri düşündürmeye yetiyor.

Zeytin Üretimi ve Fiyatlarındaki Olumsuz Etkiler

Müslüm Okan, zeytin üretiminde yaşanan sıkıntılara dair endişelerini dile getirdiği konuşmasında geçen yıl 20 litrelik bir zeytin tenekesinin 2.500-3.000 TL arasında olduğunu hatırlattı. Ancak bu yıl, bu rakamın 5.000 TL'ye kadar çıkabileceğini tahmin ettiklerini ekledi.

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Fırsatçıların bu durumu kötüye kullanabileceğine dikkat çeken Okan, üreticilerin "zeytin yok" dediği durumda, normalde 2.000 TL'ye satacakları tenekeleri market sahiplerinin 2.000 TL'ye alıp 3.000-4.000 TL aralığında tüketiciye sunabileceğine işaret etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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