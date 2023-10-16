Ayçiçek Yağı Fiyatları: İndirimli 5 Litre Ayçiçek Yağı Migros'ta!

Ayçiçek yağı fiyatları son 2 yıl içinde önemli ölçüde yükseldi. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması, ayçiçek yağı rekoltesinin düşük olmasıyla birlikte fiyatların daha da artmasına neden oldu. Ancak ayçiçek yağı indirimi yapan market zincirleri de yok değil. Bu marketlerde, 5 litrelik ayçiçek yağı indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor. İşte 5 litre ayçiçek yağı indirim detayları:

Ayçiçek Yağı Fiyatları Neden Yükseliyor?

Son dönemde yapılan zamlar, ayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz etkiliyor ve vatandaşlar için baskı oluşturuyor. Bu nedenle, indirimli market zincirleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ayçiçek yağı indirimi bu sefer Migros marketten geldi. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler, bu kampanyayı kaçırmasınlar. Çünkü 5 litre ayçiçek yağı fiyatı, rekor seviyede düştü. Peki, hangi marketlerde ayçiçek yağı indirimi var ve 5 litre ayçiçek yağı ne kadar?

5 Litre Ayçiçek Yağı 189,90 TL'ye!

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Migros market, yeni bir ayçiçek yağı indirimine imza attı. Önce 199 TL olan 5 litre Yudum ayçiçek yağı, bu indirimle birlikte 189,90 TL'ye geriledi. Yani şimdi Migros'ta 5 litre Yudum ayçiçek yağı sadece 189,90 TL!

Migros'ta İndirim 2 Gün Geçerli

5 litre ayçiçek yağı indiriminden faydalanmak isteyen Migros Market müşterilerine iyi bir haberimiz var. İndirim kampanyası, sadece 16 ve 17 Ekim tarihlerinde geçerli olacak. Bu fırsattan yararlanmak için Migros Money kartı veya Migros Money Club Kart sahibi olmanız gerekiyor. Migros ayçiçek yağı indirimi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Migros marketin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki bu indirim fırsatını kaçırmayın!

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan yükseliş, tüketicileri zorlayabilir, ancak indirimli kampanyalarla bu olumsuz etkileri hafifletmek mümkün. Migros'un sunduğu bu indirimli fiyatlarla, sağlıklı yemeklerin vazgeçilmez malzemesi olan ayçiçek yağını daha uygun fiyatlarla temin edebilirsiniz. Unutmayın, indirim süresi sınırlı, bu fırsatı kaçırmamak için 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Migros'a uğramayı unutmayın.