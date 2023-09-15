  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ayçiçek Yağı Fiyatı 136 TL' ye Düştü! Zincir Market Süre Verdi!

Ayçiçek Yağı Fiyatı 136 TL' ye Düştü! Zincir Market Süre Verdi!

Yayınlanma:
Ayçiçek Yağı Fiyatı 136 TL' ye Düştü! Zincir Market Süre Verdi!
Sıvıyağ fiyatlarındaki artışa karşı mutfak bütçenizi korumak istiyorsanız, Carrefour'da kaçırılmayacak bir fırsat var! 4 litrelik Sırma ayçiçek yağı, en düşük fiyattan satışta!

Mutfakların olmazsa olmazı sıvıyağlar, son dönemde gündemimizden düşmüyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, sıvıyağ fiyatlarını olumsuz etkiledi ve vatandaşlar en uygun sıvıyağı aramaya başladı. Ancak, sıvıyağ fiyatları her geçen gün artarken, ucuz ve kaliteli bir seçenek bulmak zorlaştı.

Türkiye'deki artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, gıda fiyatlarına peş peşe zam getirdi. Bu zam dalgasından en çok etkilenen ürünlerden biri de sıvıyağlar oldu. Ancak, sıvıyağ alışverişinizde cebinizden daha az para çıkmak istiyorsanız, aramayı bırakın, çünkü Carrefour'da mükemmel bir fırsat sizi bekliyor!

Carrefour'da Büyük İndirim: 4 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 136.90 TL!

Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden biri olan Carrefour, Sırma markasının 4 litrelik ayçiçek yağını sadece 136.90 TL'ye sunuyor. Normal fiyatı 149.90 TL olan bu üründe yapılan indirim, mutfak bütçenize önemli bir nefes aldıracak.

Sırma kalitesiyle üretilen bu ayçiçek yağı, hem sağlığınızı düşünüyor hem de lezzetli yemeklerin anahtarı oluyor. Ayrıca 4 litrelik büyük ambalajı ile uzun süre kullanım sağlayarak size tasarruf imkanı sunuyor.

Sıvıyağ Krizine Son: Carrefour'da Uygun Fiyatlar Sizi Bekliyor!

Sıvıyağ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar sizi endişelendirmesin. Carrefour, sizin için en iyi çözümü sunuyor. Kaliteli bir sıvıyağı en uygun fiyata almak istiyorsanız, Carrefour'un bu fırsatını kaçırmayın. Mutfaklarınıza lezzet katarken, cebinizi de koruyun. Carrefour, ucuz sıvıyağ arayışınıza son veriyor!

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Emekli Promosyonunda En Yüksek Fiyatı O Banka Çekti! 15.000 TL'lik Promosyon
Emekli Promosyonunda En Yüksek Fiyatı O Banka Çekti! 15.000 TL'lik Promosyon
Sibel Can'dan Acı Haber! Ağlayarak Hastalığını Açıkladı!
Sibel Can'dan Acı Haber! Ağlayarak Hastalığını Açıkladı!
PTT'den Dar Gelirli Ailelere Bir Kereye Mahsus 5098 TL Nakit Yardımı! Tek Şart Şu...
PTT'den Dar Gelirli Ailelere Bir Kereye Mahsus 5098 TL Nakit Yardımı! Tek Şart Şu...
Ayçiçek Yağı Biten Soluğu O Markette Alıyor! 5 LT Ayçiçek Yağı 49,99 TL
Ayçiçek Yağı Biten Soluğu O Markette Alıyor! 5 LT Ayçiçek Yağı 49,99 TL
İŞKUR 19.000 TL Maaş ile 50.000 Personel Alımı Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR 19.000 TL Maaş ile 50.000 Personel Alımı Başvuru Ekranlarını Açtı! Başvuru Şartları Neler?
Meteoroloji Uzmanlarından Kırmızı Kodlu Uyarı! Fırtınalı Havalar Kapıda
Meteoroloji Uzmanlarından Kırmızı Kodlu Uyarı! Fırtınalı Havalar Kapıda
Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! En Düşük Emekli Maaşı 10.050 TL Olacak
Erdoğan Canlı Yayında Açıkladı! En Düşük Emekli Maaşı 10.050 TL Olacak
Benzine Gelen Rekor Zam Tabelaları Bile Yanılttı! Araç Kullanıcıları Büyük İsyanda
Benzine Gelen Rekor Zam Tabelaları Bile Yanılttı! Araç Kullanıcıları Büyük İsyanda