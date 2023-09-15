Ayçiçek Yağı Fiyatı 136 TL' ye Düştü! Zincir Market Süre Verdi!

Mutfakların olmazsa olmazı sıvıyağlar, son dönemde gündemimizden düşmüyor. Rusya ve Ukrayna savaşı, sıvıyağ fiyatlarını olumsuz etkiledi ve vatandaşlar en uygun sıvıyağı aramaya başladı. Ancak, sıvıyağ fiyatları her geçen gün artarken, ucuz ve kaliteli bir seçenek bulmak zorlaştı.

Türkiye'deki artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, gıda fiyatlarına peş peşe zam getirdi. Bu zam dalgasından en çok etkilenen ürünlerden biri de sıvıyağlar oldu. Ancak, sıvıyağ alışverişinizde cebinizden daha az para çıkmak istiyorsanız, aramayı bırakın, çünkü Carrefour'da mükemmel bir fırsat sizi bekliyor!

Carrefour'da Büyük İndirim: 4 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 136.90 TL!

Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden biri olan Carrefour, Sırma markasının 4 litrelik ayçiçek yağını sadece 136.90 TL'ye sunuyor. Normal fiyatı 149.90 TL olan bu üründe yapılan indirim, mutfak bütçenize önemli bir nefes aldıracak.

Sırma kalitesiyle üretilen bu ayçiçek yağı, hem sağlığınızı düşünüyor hem de lezzetli yemeklerin anahtarı oluyor. Ayrıca 4 litrelik büyük ambalajı ile uzun süre kullanım sağlayarak size tasarruf imkanı sunuyor.

Sıvıyağ Krizine Son: Carrefour'da Uygun Fiyatlar Sizi Bekliyor!

Sıvıyağ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar sizi endişelendirmesin. Carrefour, sizin için en iyi çözümü sunuyor. Kaliteli bir sıvıyağı en uygun fiyata almak istiyorsanız, Carrefour'un bu fırsatını kaçırmayın. Mutfaklarınıza lezzet katarken, cebinizi de koruyun. Carrefour, ucuz sıvıyağ arayışınıza son veriyor!