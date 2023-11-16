Asgari ücrette rakamlar konuşulmaya başlandı !Asgari ücrete 16 bin TL ile start verilecek!

Asgari ücretli zammı yavaş yavaş netleşiyor. Kasım ayına girmemiz ile birlikte heyecanlanan asgari ücretli çalışanlara müjdeli haber geldi. Aralık ayında belirlenecek zam için şimdiden 16 bin TL başlangıç ücretleri konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zamlar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Asgari ücret zammı çerçevesinde Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş'un açıklaması dikkat çekti. İTO Başkanı Avdagiç'in talebi olduğunu söyleyerek, işletmelerin son 2 yıldır enflasyonu öngöremediğini ifade etti.

Bu durumda bütçeler sürekli olarak revize edilirken, planlama ve bütçelemede sıkıntılar çıktığını belirtti. Asgari ücret zammının sadece asgari ücretlileri ilgilendirmediğini işaret ederek, asgari ücrete yakın bir değerde artış gündemde yer aldı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DOĞRU YAPILMALI

İTO Başkanı enflasyona göre hareket edilmesini, tahmin edilebilirlik kapsamında senaryoları uygulayabilmeyi talep ediyor. 2023 yılı sonunda beklenen enflasyonun yüzde 30 seviyelerindeyken, Merkez Bankası tarafından yüzde 57'ye revize edildi.

Daha sonrasında 65 olan yıl sonu enflasyon tahmini bu gidişle yüzde 70 seviyelerine yükselecek. Açıklamalara göre, beklenen ve gerçekleşen enflasyon arasında yüzde 100'ün üzerinde sapmalar gerçekleşebilir.

ASGARİ ÜCRETTE BAŞLANGIÇ ZAMMI

Aralık ayında başlayacak pazarlık hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Merakla beklenen, "Pazarlık hangi rakamdan başlar?" sorusuna cevap geldi. İşveren kısmı askari ücreti düşük, işçi kısmının ise yüksek tutmaya çalışacak. Tahminlere göre, işveren tarafının masaya 16 bin TL teklifle oturacağı, işçi kesiminin ise 20 bin TL teklifle masaya oturacağı paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantılarda işçilerin de yer almasıyla ilgili, "Katkı getireceğine inanıyorum” ifadelerini kullanAhmet Kurtuluş, temmuz ayından itibaren paylaşılan enflasyon farkının yüzde 42-43 seviyelerine çıkacağını öngörüyor. Hükümet tarafından 7 - 8 puanlık refah payı eklemesiyle zammın yüzde 50 oranına kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam gelmesinin ardından rakamlar 17 bin 100 TL'ye kadar yükselecek.