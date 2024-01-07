Asgari Ücretlilere ve Emeklilere Yönelik Yeni Sosyal Yardım Ödeneği: 2 Yıl Kesintisiz 15.000 TL Ödeme

Türkiye'de yeni yılla birlikte emekli ve asgari ücretlilere yönelik maaş zamları açıklandı. Bu gelişme ile birlikte hem emekliler hem de asgari ücretliler sevinirken, devletin sunduğu destek ödemeleri de gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilere ve asgari ücretle çalışanlara yönelik önemli bir açıklama yaparak, e-devlet üzerinden başvuru yapanlara 15.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılacağını duyurdu. İlgili başvuru şartları ve detaylar da Aile Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE YÖNELİK SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ

Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal yardım imkanları sunmaktadır. Normal şartlarda, emekliler ve asgari ücretliler bu kapsamdan yararlanamıyordu. Ancak yeni düzenlemeler ve ekonomik kriz nedeniyle, emekli ve asgari ücretlilere yönelik yeni sosyal yardım paketleri hazırlandı. Artık e-devlet üzerinden başvuru yapan emekliler ve asgari ücretliler de sosyal destek ödemelerinden faydalanabilecekler.

AİLE DESTEK PAKETİ KAPSAMINDA 15.000 TL

Aile Bakanlığı, emekliler ve asgari ücretliler için sevindirici bir haberi duyurdu. Artık emekli maaşı alanlar ve asgari ücretle geçimini sağlayanlara, Aile Destek Paketi kapsamında sosyal yardım ve destek ödemesi yapılacaktır. Verilecek yardım miktarı aylık 1900 TL'ye kadar çıkarken, gelir dağılımına göre toplam ödeme 15.000 TL'yi bulmaktadır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAY BAŞVURU İMKANI

Aile Bakanlığı'ndan destek ödemesi almak isteyen emekliler ve asgari ücretliler, başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. E-devlet girişi sonrasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım ve destek ödemesi başvuru formunu doldurmak yeterli olacaktır. Başvurusu onaylananlar, her ayın 15'inden 31'ine kadar PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla IBAN numaralarına yapılan yardım ve destek ödemelerini alabilecekler.

GELİR KRİTERİNE GÖRE ÖDEMELER BELİRLENİYOR

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Paketi ödemeleri, gelir kriterine göre belirlenmektedir. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda, maaş bağlanmaktadır. Bu durumda, emekli maaşı alanlar veya asgari ücretle çalışanlar fark etmeksizin, gelir kriterine uygun olan herkes başvuru yaparak ödeme almaya hak kazanmaktadır.