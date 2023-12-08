Asgari Ücrete Zam Netleşti! Bu Ay Hesaplara Zamlı Olarak 17.500 TL Yatacak

2024 yılı asgari ücretine dair bekleyiş başladı. Bu yazıda, yılbaşı zammının ardındaki varsayımları ve gelecek yılın ekonomik tablosunu ele alacağız.

Açlık Sınırı ve Zam Beklentileri

2024 yılında tek bir zam düşünüldüğüne göre, bu beklentiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan doğruladı. Yapılacak olan yılbaşı asgari ücret zammıyla bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz.

Şu anki açlık sınırı 14.026 TL. Bu rakama, aralık ayında muhtemel artışı (geçen yıl yüzde 4,4) ve 2024 yılı için belirlenen yüzde 36,0 enflasyon hedefini ekleyerek yaklaşık yüzde 40,0 artış yapabiliriz. Bu hesapla gelecek yıl aralık ayında açlık sınırının 19.636 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz.

İyimser Hesap ve Resmi Hedefler

Bu hesap, gayet iyimser ve resmi hedeflerle uyumlu bir şekilde yapılmıştır. Hedeflenen enflasyon oranına göre asgari ücreti değerlendiriyoruz.

Yine resmi açıklamalarda belirtildiği gibi, enflasyonun yılın ilk aylarında yükselip haziran ayından sonra hızla düşeceğini varsayıyoruz. Bu doğrultuda, yaklaşık aylık açlık sınırlarını belirleyerek ekonomik bir tablo oluşturuyoruz.

Net Rakamlar ve Çıkarımlar

Tablo net: Eğer yüzde 36,0 enflasyon hedefiyle uyumlu bir asgari ücret belirlenecekse, yılsonu açık sınırı 19.636 lira olacaktır. Ancak, asgari ücretli çalışanın yılın ikinci yarısının büyük bir kısmını açlık sınırının altında geçirmesini istiyorsak, o zaman asgari ücret yıl ortası rakamı olan 17.500 liraya denk gelmektedir.

Değerlendirme ve Gelecek Perspektifi

Asgari ücretin hesaplanmasında hangi enflasyon oranının dikkate alınacağı tartışılırken, yılda iki zam yerine yılbaşında tek bir zam yapılması gündeme geldi. Bu kararın yazarı İbrahim Kahveci, gelecek yıl açlık sınırının 19 bin liranın üzerine çıkacağını vurgulayarak, tek zamla asgari ücretlinin ikinci altı ayda açlık sınırının altında çalışacağını belirtti.

Kahveci'nin "Asgari Ücret Net 17.500 Lira" başlıklı yazısının ilgili bölümü, gelecek yılın ekonomik beklentileri ve asgari ücretin seyri konusunda önemli bir ışık tutuyor.