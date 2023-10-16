Asgari ücrete yeni yılda büyük zam geliyor!

Milyonlarca çalışan, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam kararını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına kısa bir süre kala, ücret tutarıyla ilgili tahminler şekilleniyor. 2024 asgari ücret ne kadar olacak? 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi nedir? Tüm detaylar haberimizde

YIL SONU ENFLASYONU BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası'nın 2023 Eylül Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 civarında olması bekleniyor.

Yıl sonunda belirlenecek asgari ücrette, 6 aylık enflasyon oranları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranları referans alınacak.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranının yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alması bekleniyor.