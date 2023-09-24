Asgari Ücrete Beklenmedik Ek Ödeme! Hükümet Açıkladı

Ülke genelindeki milyonlarca emekli ve çalışan, yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öne sürülen özel primler ve yıl sonu zamları hakkında endişeli. Bu finansal değişiklikler, toplumun büyük bir kesimini yakından ilgilendiriyor, özellikle de memur maaşlarına yapılan zam sonrasında, 2024 yılında benzer bir iyileştirme beklentisi oldukça yüksek.

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Prof. Dr. Babuşçu, bu konuda ilginç tahminlerde bulunuyor. Ona göre, emekliler ve çalışanlar için yıl sonuna kadar büyük bir zam yapılacak; ancak bu yüksek oranın 2024 ve 2025 yıllarında düşük seviyelere ineceğini öngörüyor. Babuşçu, hükümetin kısa vadeli yüksek beklentiler yaratıp, uzun vadede bu beklentileri karşılayamayacağını savunuyor.

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Ayrıca, 29 Ekim'de verilecek olan '5 bin TL Cumhuriyet primi' konusunda da Babuşçu, bu tür ödemelerin yalnızca bir "gecikme taktiği" olabileceğini iddia ediyor. Babuşçu, 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon oranının altında zam yapılacağını tahmin ediyor ve bu nedenle yıl sonu ve Cumhuriyet primi gibi vaatlerin, emekliler ve çalışanlar için yalnızca bir oyalama olduğunu düşünüyor.