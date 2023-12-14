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Asgari Ücret Tespit Komisyonundan Beklenen Müjde Geldi! Asgari Ücret 20.500 TL

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Asgari Ücret Tespit Komisyonundan Beklenen Müjde Geldi! Asgari Ücret 20.500 TL
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, asgari ücrette beklenen yüzde 40-50 artışı açıkladı. Ankara'da devam eden görüşmelerde Kartaloğlu, enflasyonun etkisiyle gelirlerin azaldığını belirtti. Muhasebe ücretlerindeki 7 kat artışı vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan güncelleme çalışmasının kayıpları telafi edeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Ordu'da çeşitli programları kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kartaloğlu, bu buluşmada asgari ücretin gündemde olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili Ankara'da devam eden görüşmelere dikkat çekti.

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Asgari Ücrette Beklenen Artış

Kartaloğlu, masabaşı görüşmelerin sürdüğünü ve pazarlıkların halen devam ettiğini belirterek, "Bir asgari ücret güncellemesi yapılacak. Tahminim asgari ücrette yüzde 40-50 civarında artış olacağı yönünde. Elbette ülkemizde sabit gelir elde edenlerin çoğunun satın alma gücü çok fazla azaldı. Bunu hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Bu da enflasyondan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Muhasebe Ücretlerindeki Değişim

Muhasebe ücretlerine de değinen Kartaloğlu, "Asgari ücreti 2017 yılı baz aldığımızda yaklaşık 7 kat arttırdık. Enflasyona baktığımızda ise bu artışın 7-8 katına ulaştığını görüyoruz. Bu bağlamda, Bakanlığımızın onayı ile yayımlanan muhasebe ücret tarifemiz bulunmakta. Sadece bu dönemde bu tarife dahilinde 2,61 kat artış oldu. Dolayısıyla, muhasebe, meslek camiası ve mali müşavirler olarak bu süreçte büyük kayıplar yaşadık ve ekonomik olarak zor durumda kaldık. Bu kaybı telafi etmek adına ücret tarifemizde bir güncelleme çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte gerçekleştiriyoruz ve onaydan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Bu güncelleme ile kayıplarımızı telafi edebileceğimizi öngörüyorum" şeklinde konuştu.

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Asgari ücret ve muhasebe ücretlerindeki olası değişikliklerin, iş dünyasındaki pek çok kişiyi etkileyeceği aşikardır. Emre Kartaloğlu'nun açıklamaları, bu konuda beklenen gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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