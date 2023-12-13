Asgari Ücret Tespit Komisyonu Noktayı Koydu! Asgari Ücret 20.550 TL

2024 asgari ücreti açıklanmaya hazırlanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirecek ve bu toplantı ile birlikte yeni rakamlar netlik kazanacak. Toplantılar genellikle dört kez düzenlenir, ancak işler 2. ve 3. toplantılarda hızla sonuçlanabilir.

Enflasyon ve Asgari Ücret

İlk 11 ayın enflasyon oranı %61.98 olarak açıklandı. Bu durumda, asgari ücrette bir enflasyon farkı da bekleniyor.

Zam Oranları ve Olası Maaşlar

Asgari ücrete %35 zam gelirse, yeni asgari ücret 15.392 TL olacak.

%40 zam durumunda ise, bu rakam 15.962 TL'ye çıkacak.

Zam oranı %45'e çıkarsa, maaşlar da 16.532 TL seviyesine yükselecek.

Refah payı dahil %50 zam beklentisinde ise, mevcut maaş 17.103 TL'yi aşacak.

Tek Seferde Yapılacak Zammın Etkisi

Eğer asgari ücret zammı tek seferde uygulanırsa ve oran %55'e çıkarsa, yeni maaş miktarı 17.673 TL'ye yükselebilir.

Refah Payı Eklemesi

Asgari ücrette refah payı olup olmayacağı konusuyla ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz milliyet.com'a açıklamalarda bulundu. Yılmaz, asgari ücrete kesinlikle refah payı ekleneceğini belirtirken, geçmiş dönemlerde benzer uygulamaların yapıldığını hatırlattı. Örneğin, ocak ayında 8.506 TL olan asgari ücret, refah payı eklenerek 11.402 TL seviyesine çıkarılmıştı.