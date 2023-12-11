Asgari Ücret İçin Tespit Toplantısı Başladı! Asgari Ücret En Az 15.000 TL Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bu önemli toplantının başkanlığını Bakan Vedat Işıkhan üstleniyor.

TİSK ve Türk-İş Heyetleri Karar Almak İçin Toplandı

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yönetiyor.

İşçi ve İşveren Arasında Vergi İndirimi Mutabakatı

Bu yılki görüşmelerde dikkat çeken bir detay, TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçinin katılımı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, yeni asgari ücret belirlenme sürecine katkı sağlayacak. TÜRK-İŞ, henüz talebini paylaşmamış olsa da "İnsan onuruna yakışır" seviyede bir asgari ücret talep edeceği konuşuluyor.

TİSK, ücretin dengeli, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü artıran bir seviyede olması gerektiği görüşünde. Asgari ücretin işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini istiyor. TİSK'in ayrıca asgari ücret işveren desteğinin artırılması konusundaki ısrarı devam ediyor.

Asgari Ücret ve Vergi İndirimi Uyumlu Mu?

Asgari ücretteki görüş farklılıklarına rağmen, işçi ve işveren tarafı vergi indirimi konusunda anlaşmış durumda. Her iki taraf da ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını destekliyor.

Asgari Ücretin Belirlenmesi: Süreç ve Komisyon

Asgari ücretin belirlenmesinde rol oynayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yasa gereği 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümeti temsil eden beşer temsilciden oluşuyor. Yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Komisyonun başkanlığını Bakanlık belirlediği bir üye üstleniyor. En az 10 üyenin katılımıyla toplanan komisyon, oy çokluğuyla karar alıyor. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu kabul ediliyor.

Asgari Ücret Detayları: Net ve Brüt

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olarak belirleniyor. Vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.

Bu maliyetin 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılın ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.