Asgari Ücret İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama Az Önce Geldi! O Tarihte Canlı Yayında Asgari Ücret Açıklanacak

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın yanı sıra toplumun genelini etkileyen yeni asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. Şu anki asgari ücret brüt 13.414 Türk Lirası (TL) olarak uygulanıyor; vergiler ve kesintiler düştüğünde ise net 11.402 TL'ye denk geliyor.

İşçi Sendikalarının Beklentileri

Önemli bir işçi sendikaları konfederasyonu başkanı, asgari ücretin net 17 bin liraya çıkma olasılığını dile getirdi. Konfederasyon Başkanı, Türk-İş'in belirli bir rakamı açıklamamış olsa da, açlık sınırını 14 bin 250 TL olarak kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu bağlamda asgari ücretin net 17 bin TL olabileceği konuşuluyor.

Olası Zamların Etkileri

2024 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda brüt miktar 17.438 TL'ye çıkacak; net olarak ise 14.882 TL olacak. Zammın yüzde 35 olması halinde brüt asgari ücret 18.109 TL'ye yükselecek ve net 15.392 TL olacak. Yüzde 40 zam durumunda brüt asgari ücret 18.779 TL olacak ve işçiye 15.962 TL girecek.

En Yüksek Zammın Olası Sonuçları

Eğer zammın yüzde 45'ini bulması gerçekleşirse, brüt asgari ücret 19.450 TL'ye çıkacak ve net asgari ücret 16.532 TL'ye yükselecek. Yüzde 50 zam durumunda brüt asgari ücret 20.121 TL'ye yükselecek ve net olarak ise 17.103 TL olacak. En yüksek olasılıkla, yüzde 55 zam durumunda brüt asgari ücret 20.791 TL ve net 17.673 TL olacak.

Asgari Ücretin Toplam Maliyeti ve İşçiye Yansımaları

Şu anki asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15.762 TL 4 kuruş. Bu miktarın 13.414 TL 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2.079 TL 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi ve 268 TL 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hükümetin teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını ifade etti. Açlık sınırının 14 bin TL civarında hesaplanması durumunda ise masadan kalkacaklarını belirtti: "O zaman masadan kalkarız. Öyle bir durum olmaz."