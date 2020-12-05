Arif Verimli'den aşı karşıtlarına sert tepki!

Prof. Dr. Arif Verimli : '' Aşıların insan DNA'sını değiştireceğini, kısırlık yapacağını, beyni uzaktan kumanda edeceğini düşünen herkes ağır cahildir... Hasta demem ben. Hasta tedavi etmek kolay benim için n'olacak... Cahili düzeltmek bir ömür boyu...'' ifadelerini kullandı.

Daha öncede çocuklarına aşı yaptırmayanlar için ''Çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı son dokuz yılda 183'ten 30 bine çıktı. Bu astronomik artış, halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Prof. Dr. Arif Verimli, "Hukuki ve etik anlamda hasta reddetme hakkım var. Aşı yaptırmayanları bundan sonra muayenehanemin kapısından sokmayacağım" dedi.