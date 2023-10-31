Araç ve ev satışlarında yeni dönem başlıyor: Kurallara uymayanlara büyük ceza

Ticaret Bakanlığı’nın, gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında sahte ilanlarla spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek amacıyla getirdiği ilan yasağı uygulaması yarın başlıyor. Böylelikle ilan siteleri üzerinden yapılacak gayrimenkul ve araç satışlarında e-Devlet'ten kimlik doğrulaması gerekecek.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitelerinde gerçeği yansıtmayan, fiyat şişirmeleri ve aldatmacaları içeren ilanlar yoluyla taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde vatandaşların mağdur edildiğinin gözlemlenmesi üzerine aldığı kararlar yarın yürürlüğe girecek.

Bu değişikliklerle ilan sitelerinde açık kimliğini gizleyerek sahte hesaplar üzerinden ilan verilmesinin engellenmesi amaçlandı. Buna göre, kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmeyen taşınmaz veya taşıtın ilana konulması 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacak. Bununla birlikte, emlak komisyoncuları ve oto galericileri, sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yaparak, satışına yetkili oldukları taşıtı veya taşınmazı ilana koyabilecek.

BİLGİ KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemeyle ilan sitelerine de üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce ikinci el taşıtın veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapma yükümlülüğü getirildi. Böylece, tüketici mağduriyetine yol açabilen sahte ilanların engellenmesi, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve ilan sitelerinde yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenlemeler uyarınca, mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

'E-DEVLET İLE KİMLİK DOĞRULAMASI'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç,, düzenlemeyle, ilan siteleri üzerinden yapılacak gayrimenkul ve araç satışlarında e-Devlet'ten kimlik doğrulaması gerekeceğini söyledi. Erkoç, "İlanın yayımlanmasından önce ilana konu ikinci el motorlu kara taşıtının veya taşınmazın ilanına yetkili olunduğuna dair doğrulama yapılacak" dedi.