Araç Sürücülerine Trafikte Yeni Kural! Ehliyet ve Kimlik Birleştirme

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte kamu kurumlarında yapılan işlemler daha da kolaylaştı. Özellikle trafik çevirmelerinde, kimlik ve ehliyet kontrolü artık çok daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu gelişmeler çerçevesinde, 2020 yılında başlayan yeni kimlik ve ehliyet birleştirme dönemi trafikteki herkesi memnun etti. Peki, kimlik ve ehliyet birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet ve kimlik birleştirme ücretsiz mi? İhtiyacınız olan belgeler neler? İşte, kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi hakkında detaylar...

Kimlik ve Ehliyet Birleştirme İşlemi

Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başladı. Bu uygulama ile artık vatandaşlar yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini de yükletebiliyorlar. Böylece vatandaşlar, kimlik ve ehliyetlerini ayrı ayrı taşıma zorunluluğu olmadan, tek bir kart ile hem kimlik hem de ehliyet bilgilerini kullanabiliyorlar.

Kimlik ve Ehliyet Birleştirme İçin Gerekli Belgeler

Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi için gereken belgeler şunlardır:

Yeni kimlik kartı

Eski ehliyet (varsa)

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Randevu belgesi

Kimlik ve Ehliyet Birleştirme Nasıl Yapılır?

Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemine başlamak için öncelikle bir randevu almanız gerekmektedir. Randevu almak için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini ziyaret edebilir veya ALO 199 çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Randevu günü geldiğinde, nüfus müdürlüğüne giderekbaşvuru sahibinin kimlik bilgileri doğrulanır. Ardından, eğer eski bir ehliyetiniz varsa, bu ehliyet teslim alınarak yeni kimlik kartına ehliyet bilgileri yüklenir. İşlem tamamlandığında, başvuru sahibine yeni kimlik kartı teslim edilir.

Kimlik ve Ehliyet Birleştirme Ücretsiz Mi?

Randevu ile yapılan kimlik ve ehliyet birleştirme işlemleri için Nüfus Müdürlüğü tarafından herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bu işlem tamamen ücretsizdir.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, kimlik kartınızın yenilenmesi gibi otomatik olarak kimlik kartınıza ehliyet bilgileri eklenir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısı 6 milyon 275 bine ulaşmıştır.