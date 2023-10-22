Araç sahipleri dikkat! Yüklü miktarda ceza ödeyebilirsiniz !

Türkiye'deki tüm araç sahiplerine ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. 1 Aralık 2023 tarihi işaret edilirken o tarihe kadar yaptırmayan araç sahiplerine yüklü miktarda para cezası verileceği belirtildi. İşte araç sahiplerinin yakından ilgilendiren o açıklama…

1 ARALIK'TA UYGULANACAK

Türkiye genelinde 1 Aralık 2023 itibariyle zorunlu kış lastiği dönemi başlıyor. Kış lastiği uygulaması için sayılı gün kaldığı belirtilirken yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plaka araçların bu tarih itibariyle kış lastiğini takmak zorunda olduğu vurgulandı. Uzmanlar lastik taktırmak isteyen kişilerin bir aralığı beklememesi gerektiğini belirtirken Düzce'de araç Bakım Merkezi müdürü Ümit Sel, "Ticari araçlarda zorunlu tarih 1 Aralık fakat can güvenliği için otomobiller daha erken tercih edebiliyor” şeklinde konuştuğu.

Aşırı yol yapmayan kişilerin daha erken lastik taktırdığını ifade eden Sel, Kendi aracını örnek göstererek sabah saatlerinde işe giderken hava sıcaklığının 8 ila 9 derece olduğunu belirtti. Akşam eve döndü saatlerde de hava sıcaklığının yine aynı seviyede olduğuna değinen uzman isim, bu aralarda kış lastiği taktırılabileceğini vurguladı. Lastik taktırma işleminin son güne bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Sel, 1 Aralık’ta lastiklerin takılması gerektiğini söyledi.

TARİHLERİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN

Lastik üretim tarihinin önemine değinen uzman isim, lastiklerin raf ömrünün 10 yıl olduğuna değindi. Araçta takılı olan lastiklerin ise bu ömrü 5 yıla kadar düşürdüğünü ifade eden Sel, vatandaşın lastik alırken bunu göz önünde bulundurması gerektiğini aktardı. Lastik alırken 5-6 yıllık lastiklerin tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden uzman isim, “Yırtık lastik almamaları gerekiyor. 2022 aslında bizim için eski bir tarih değil. Fiyat olarak daha uygun olacaksa tercih edilebilir ama mümkünse çok kullanılmadığını düşünürsek kış lastiğini yeni tarihli almak faydalı olacaktır" sözlerini dile getirdi.