Araç muayenesine giderken dikkat ! O testi geçemeyen trafiğe çıkamayacak

Milyonlarca araç sahibini yaptırdığı araç muayene işlemlerinde kötü haber TÜVTÜRK'ten geldi. Araç muayene işlemleri kapsamında o testi geçemeyen araçların trafiğe çıkması yasaklanacak. Ağır hasarlı sınıfında görüleceği belirtirken trafikten men edileceği aktarıldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

TÜVTÜRK TÜM SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Düzenli olarak her araç sahibinin yaptırması gereken araç muayene işlemleri için yeni prosedürlerde açıklanmaya devam ediyor. Devlet tarafından belirlenen zorunlu işlemler kapsamında yer alan trafik güvenliği ve çevre koruma önlemleri için yeni değişiklik belli oldu. Gaz emisyon testini geçemeyen araçlar bir daha trafiğe çıkamayacak. Araç muayene işlemlerinde hayati bir değişiklik olduğu belirtilirken araç sahiplerinin bu konuya dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

77 ŞEHİRDE YAPILIYOR

Yeni düzenleme kapsamında pek çok araç sahibi muayene istasyonlarının yolunu tutarken 77 şehirde gezici istasyonlardan da hizmet sağlandığı aktarıldı. TÜVTÜRK, egzoz gazı emisyon ölçümünün araç muayenesinin kritik bir parçası olduğunu aktardı. Testi yaptırmayan sürücülerin trafikte ağır kusurlu olarak kabul edileceği aktarılırken trafiğe çıkamayacağı da vurgulandı.

DİJİTAL RAPORLAMA DÖNEMİNE GEÇİLİYOR

Teknoloji ile birlikte her şey dijital ortama aktarılırken araç muayene raporlarının da dijital olarak tutulacağı belirtildi. Yeni düzen ile birlikte kağıt tüketiminin minimum seviyeye indirilmesi planlanırken çevresel etkilerinin de daha yararlı olacağı vurgulandı. Araç sahipleri muayene raporlarını SMS ya da e-posta yoluyla alabilecek.

ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİ HANGİ SÜREÇTE YAPILIYOR?

Araç muayene işlemleri kapsamında periyotlar hakkındaki detaylarda merak ediliyor. Hangi araçların hangi sıklıkla muayene işlemi yaptırması gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz.

Resmi/ hususi araçlar: İlk üç yaş ve sonrası için her iki yılda bir muayene edilmelilerdir.

Lastik tekerlekli araçlar: İlk üç yaş ve sonrası için her 3 yılda bir muayene edilmelilerdir.

Diğer motorlu araçlar: İlk bir yaş ve sonrası için her yıl muayene edilmelilerdir (kamyon, taksi, otobüs vb

İki- üç tekerlekli araçlar (L tipi motosikletler ve motorlu bisikletler): İlk üç yaş ve sonrası için her iki yılda bir muayene edilmelilerdir.

Römorklar- yarı römorklar: İlk bir yaş ve sonrası için her yıl muayene edilmelilerdir.

Sıfır kilometre araçların muayene işlemleri aracın satın alındığı tarihten 3 yıl sonra başlamaktadır. 3 yıl ardından devlet tarafından zorunlu tutulan araç muayene işlemlerinin her sürücü tarafından düzenli olarak yaptırılması gerekiyor.