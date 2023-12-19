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Apple Watch Serileri Tamamen Satıştan Kalkıyor! Artık Üretilmeyecek

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Apple Watch Serileri Tamamen Satıştan Kalkıyor! Artık Üretilmeyecek
Apple'ın Watch 9 Serisi ve Watch Ultra 2'nin ABD'deki satışlarını durdurma kararı, uzun süren bir hukuki sürecin sonucudur. Bu kararın, teknoloji dünyasında nasıl bir etki yaratacağı ve ilerleyen süreçte nasıl bir çözüm bulunacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

ABD'nin öncü teknoloji şirketi Apple, Watch 9 Serisi ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin ABD'deki satışlarını askıya alıyor. Bu karar, tıbbi teknoloji şirketi Masimo ile uzun süren bir patent anlaşmazlığının bir sonucudur.

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Patent Anlaşmazlığı ve Kararın Arka Planı

Masimo, Apple'ın patentlerini ihlal ettiğini iddia ederek, özellikle Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin kan oksijen sensörü teknolojisi üzerindeki anlaşmazlık gündeme geldi. ABD'de görülen davada, mahkeme Apple'ı suçlu buldu ve bu nedenle Apple, söz konusu akıllı saatlerin satışını durdurma kararı aldı.

Masimo ve Apple Arasındaki Hukuki Süreç

Masimo'nun iddiasına göre, Apple'ın kan oksijen sensörü teknolojisi, Masimo'ya ait olan patentleri ihlal etti. Mahkeme, bu iddiayı haklı bularak Apple'ı suçlu ilan etti ve şirketi mahkeme kararına uygun olarak hareket etmeye zorladı.

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Apple'ın Açıklaması ve Satışların Durumu

Apple, mahkeme kararına uygun olarak Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin ABD'deki satışlarını durdurma kararı aldığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, "İnceleme süreci 25 Aralık'a kadar devam edecek olmasına rağmen, Apple olarak karara saygı gösteriyor ve gereken uyumu sağlamak için şimdiden adımlar atıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Satışların Sonlanma Tarihi ve Etkileri

Apple'ın web sitesi üzerinden 21 Aralık Perşembe günü saat 15:00'ten sonra yapılan siparişler, Watch Ultra 2 ve Watch 9 Serisi için geçerli olmayacak. Ayrıca, mağaza içi envanter de 24 Aralık'tan itibaren Apple perakende satış noktalarında temin edilemeyecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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