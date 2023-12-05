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Apple Türkiye'den iPhone Modellerine Sessiz Sedasız Okkalı Zam! İşte Güncel iPhone Fiyatları

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Apple Türkiye'den iPhone Modellerine Sessiz Sedasız Okkalı Zam! İşte Güncel iPhone Fiyatları
Bu son zamların ardından, Ocak ayının ilk haftalarında Apple ürünlerine yüzde 15'e varan yeni bir zam geleceği söylentiler arasında. Kullanıcılar, bu gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam etmeliler.

Apple, yeni zam dönemine giriş yaptı ve iPhone 14 serisinin fiyatlarını güncelledi. Özellikle 128 GB modellerdeki değişiklikler dikkat çekiyor. İşte güncel fiyatlar:

iPhone 14 128 GB Fiyatı Arttı

Yeni zamla birlikte iPhone 14'ün 128 GB modelinin fiyatı, 43,999 TL'den 47,499 TL'ye çıktı. Bu artış, kullanıcıların bütçesini zorlayabilir.

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iPhone 14 Plus 128 GB Fiyatı Yükseldi

iPhone 14 Plus'ın 128 GB modeli de zamdan nasibini aldı. Fiyatı, 49,999 TL'den 53,999 TL'ye çıkarak daha da yüksek bir seviyeye ulaştı.

iPhone 14 Plus 512 GB: En Pahalı Seçenek

Apple'ın en üst düzey iPhone 14 modeli olan 'iPhone 14 Plus 512 GB', yeni fiyatıyla 61,999 TL'den 66,999 TL'ye yükseldi. Bu, yüksek depolama alanına sahip olmanın bir bedeli olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone SE Artık Daha Pahalı

Apple'ın 'en ucuz telefonu' unvanını taşıyan iPhone SE, 64 GB modeli için fiyat artışıyla dikkat çekiyor. 24,999 TL'den başlayan fiyat, 26,999 TL'ye kadar çıktı.

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Karşılaştırma: iPhone 13 ve iPhone 14

Eski ve yeni modelleri karşılaştırdığımızda, iPhone 13 serisinin en uygun fiyatlı seçeneği olan 'iPhone 13 128 GB', 36,999 TL'den 39,999 TL'ye kadar çıktı. Yeni iPhone 14'ün fiyat artışları, kullanıcıları düşündürmeye devam ediyor.

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