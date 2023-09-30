Apple Türkiye Yine Yaptı Yapacağını! iPhone 11 Fiyatı Dibin Dibini Gördü

iPhone 11, teknoloji dünyasının önde gelen şirketi Apple tarafından 2019 yılında sunulmuştur. Bu cihaz, benzersiz özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkmaktadır.

iPhone 11 Özellikleri ve Performansı

iPhone 11 ailesinin en küçük modeli olan bu telefon, küçük olmasına rağmen oldukça güçlü bir donanıma sahiptir. A13 Bionic çipsetini kullanarak, özellikle iOS 13 ile birlikte yüksek performansı düşük enerji tüketimi ile sunar. Ayrıca iPhone XS serisine güç veren A12 Bionic'e kıyasla yüzde 20 daha fazla performans sunar.

Depolama Seçenekleri

Bu telefon, 4 GB RAM'e sahip olup, kullanıcılara 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri sunar. Ancak, microSD kart girişi gibi bir genişletme seçeneği sunmaz.

Kamera Özellikleri

iPhone XR'nin yerini alan iPhone 11, çift arka kameraya sahiptir. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kameralar, gelişmiş gece modu özellikleri sunar. Geniş açı kamera, daha fazla ayrıntıyı yakalamanıza olanak tanırken, portre modu ve HDR özellikleri sayesinde fotoğraflarınız profesyonel görünüşlü olur. Ön kamera da 12 MP çözünürlüğü ile muhteşem selfie'ler çekmenizi sağlar. Ancak, Pro modelleri ile karşılaştırıldığında düşük ışık koşullarında performansı biraz daha düşüktür.

Şık ve Dayanıklı Tasarım

iPhone 11, şık ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Önceki modeller ile benzer şekilde çentikli tasarımı sürdürür. Cam arka kaplama, telefonu hem lüks hem de dayanıklı kılar. Ayrıca, suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 ile gelir. 6.1 inçlik Liquid Retina ekranı canlı renkler sunar ve telefonun genel tasarımı modern ve şık bir görünüm sunar.

Hızlı ve Geliştirilmiş Face ID

iPhone X ile tanıtılan ve biyometrik doğrulama seçeneği olarak sunulan Face ID, artık yüzde 30 daha hızlı bir şekilde çalışır. Ayrıca, Face ID'nin farklı mesafe ve açılardaki performansı da iyileştirilmiştir.