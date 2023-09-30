  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Apple Türkiye Yine Yaptı Yapacağını! iPhone 11 Fiyatı Dibin Dibini Gördü

Apple Türkiye Yine Yaptı Yapacağını! iPhone 11 Fiyatı Dibin Dibini Gördü

Yayınlanma:
Apple Türkiye Yine Yaptı Yapacağını! iPhone 11 Fiyatı Dibin Dibini Gördü
iPhone 11, Apple'ın 2019'da piyasaya sürdüğü bir akıllı telefondur. A13 Bionic çipiyle güçlü bir performans sunar, çift arka kamera ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Şık tasarımı ve dayanıklılığı ile dikkat çeker.

iPhone 11, teknoloji dünyasının önde gelen şirketi Apple tarafından 2019 yılında sunulmuştur. Bu cihaz, benzersiz özellikleri ve şık tasarımıyla öne çıkmaktadır.

iPhone 11 Özellikleri ve Performansı

iPhone 11 ailesinin en küçük modeli olan bu telefon, küçük olmasına rağmen oldukça güçlü bir donanıma sahiptir. A13 Bionic çipsetini kullanarak, özellikle iOS 13 ile birlikte yüksek performansı düşük enerji tüketimi ile sunar. Ayrıca iPhone XS serisine güç veren A12 Bionic'e kıyasla yüzde 20 daha fazla performans sunar.

iphone.jpg

Depolama Seçenekleri

Bu telefon, 4 GB RAM'e sahip olup, kullanıcılara 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri sunar. Ancak, microSD kart girişi gibi bir genişletme seçeneği sunmaz.

Kamera Özellikleri

iPhone XR'nin yerini alan iPhone 11, çift arka kameraya sahiptir. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kameralar, gelişmiş gece modu özellikleri sunar. Geniş açı kamera, daha fazla ayrıntıyı yakalamanıza olanak tanırken, portre modu ve HDR özellikleri sayesinde fotoğraflarınız profesyonel görünüşlü olur. Ön kamera da 12 MP çözünürlüğü ile muhteşem selfie'ler çekmenizi sağlar. Ancak, Pro modelleri ile karşılaştırıldığında düşük ışık koşullarında performansı biraz daha düşüktür.

iphone-15.jpg

Şık ve Dayanıklı Tasarım

iPhone 11, şık ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Önceki modeller ile benzer şekilde çentikli tasarımı sürdürür. Cam arka kaplama, telefonu hem lüks hem de dayanıklı kılar. Ayrıca, suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası olan IP68 ile gelir. 6.1 inçlik Liquid Retina ekranı canlı renkler sunar ve telefonun genel tasarımı modern ve şık bir görünüm sunar.

Hızlı ve Geliştirilmiş Face ID

iPhone X ile tanıtılan ve biyometrik doğrulama seçeneği olarak sunulan Face ID, artık yüzde 30 daha hızlı bir şekilde çalışır. Ayrıca, Face ID'nin farklı mesafe ve açılardaki performansı da iyileştirilmiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Migros Marketlerde Yüzde 40'a Varan İndirimleri Gören Duyan Soluğu Markette Aldı!
Migros Marketlerde Yüzde 40'a Varan İndirimleri Gören Duyan Soluğu Markette Aldı!
Üniversite Öğrencilerine 3000 TL Burs Başvurusu Ekranları Açıldı! Son Gün 13 Ekim
Üniversite Öğrencilerine 3000 TL Burs Başvurusu Ekranları Açıldı! Son Gün 13 Ekim
İŞKUR Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımları Başladı! Başvuru Şartları Neler?
İŞKUR Büro Personeli, Güvenlik ve Temizlik Görevlisi Alımları Başladı! Başvuru Şartları Neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 3 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme Programı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 3 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme Programı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Destek Programıyla Çitayı Aştı! Her Ay Kesintisiz Ödenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Destek Programıyla Çitayı Aştı! Her Ay Kesintisiz Ödenecek
Emeklilere O 5 Banka 12.000 TL Promosyon Ödemesi Yapacak!
Emeklilere O 5 Banka 12.000 TL Promosyon Ödemesi Yapacak!
Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak
Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak