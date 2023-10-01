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Ankara'da Şok Patlama! İçişleri Bakanı Sebebini Açıkladı

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Ankara'da Şok Patlama! İçişleri Bakanı Sebebini Açıkladı
Ankara'da Şok Patlama! İçişleri Bakanı Sebebini Açıkladı... Ankara'da sabah saatlerinde patlama ve çatışma sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sebebini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ankara'da Şok Patlama! İçişleri Bakanı Sebebini Açıkladı... Ankara'da sabah saatlerinde patlama ve çatışma sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sebebini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ankara'da aat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulundu.

Araç içinde teröristlerden biri kendini patlattı.

Diğer terörist ise polis ile çatışmaya girerek etkisiz hale getirildi.

Yaşanan çatışma sırasında 2 Emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

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