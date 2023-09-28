Ankara ve Isparta İçin Uyarı Yayınlandı: Sağanak Yağış Geliyor

Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, başkentte bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış yerel kuvvetli olacak.

Isparta çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış 19.00'a kadar devam edecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.