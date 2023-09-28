  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ankara ve Isparta İçin Uyarı Yayınlandı: Sağanak Yağış Geliyor

Ankara ve Isparta İçin Uyarı Yayınlandı: Sağanak Yağış Geliyor

Yayınlanma:
Ankara ve Isparta İçin Uyarı Yayınlandı: Sağanak Yağış Geliyor
Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, başkentte bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış yerel kuvvetli olacak.

Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, başkentte bugün 17.00'ye kadar gök gürültülü sağanak yağış yerel kuvvetli olacak.

Isparta çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış 19.00'a kadar devam edecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Gündem
İstanbul'da Yoğun Yağış Başladı! Trafik Durma Noktasında
İstanbul'da Yoğun Yağış Başladı! Trafik Durma Noktasında
Sağlıkta Alarm Zilleri Çalıyor! Doktorlardan Sonra Onlar da Gitmek İstiyor
Sağlıkta Alarm Zilleri Çalıyor! Doktorlardan Sonra Onlar da Gitmek İstiyor
AYM'den Araç Sahiplerine Kötü Haber!
AYM'den Araç Sahiplerine Kötü Haber!
2024 Zam Tahminleri: Asgari Ücret ve Memur Maaşlarında Artış!
2024 Zam Tahminleri: Asgari Ücret ve Memur Maaşlarında Artış!
Elektrik ve Doğalgaz Zamları Kapıda! O Tarihten Sonra Üç Katı Fatura Gelecek
Elektrik ve Doğalgaz Zamları Kapıda! O Tarihten Sonra Üç Katı Fatura Gelecek
Hyundai Bayon Ekim 2023 Fiyatları ve Özellikleri Tam Liste Yayınlandı!
Hyundai Bayon Ekim 2023 Fiyatları ve Özellikleri Tam Liste Yayınlandı!
İŞKUR İşçi ve Memur Alımları Hakkında Son Dakika Gelişmeleri!
İŞKUR İşçi ve Memur Alımları Hakkında Son Dakika Gelişmeleri!
Uzman İsimden 2024 Asgari Ücret Tahmini: 15 Bin Lira Üzerine Çıkacak mı?
Uzman İsimden 2024 Asgari Ücret Tahmini: 15 Bin Lira Üzerine Çıkacak mı?