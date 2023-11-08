Anıtkabir'e gidecekler dikkat! 10 Kasım'da Açılış ve kapanış saati belli oldu

10 Kasım’da Anıtkabir’e gidecekler dikkat! Anıtkabir’in açılış ve kapanış saati belli oldu! Ziyarete kısa bir süre açık olacak! Geç kalan göremeden dönecek! Peki, Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım'da nasıl olacak? İşte detaylar...