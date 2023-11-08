Anıtkabir'e gidecekler dikkat! 10 Kasım'da Açılış ve kapanış saati belli oldu
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10 Kasım’da Anıtkabir’e gidecekler dikkat! Anıtkabir’in açılış ve kapanış saati belli oldu! Ziyarete kısa bir süre açık olacak! Geç kalan göremeden dönecek! Peki, Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım'da nasıl olacak? İşte detaylar...
Atatürk'ün vefatının üzerinden 85 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de, saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrıldı. 10 Kasım 2023 Cuma günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde, birçok kişi Anıtkabir'e giderek Atatürk'ü rahmet, minnet ve sevgiyle anacak.
10 KASIM’DA ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
Anıtkabir'in resmi sitesinde, 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında ziyaret saatlerinin açılış saatinin 09:00, kapanış saatinin ise 16:00 olduğu belirtildi. Dolayısıyla, 10 Kasım 2023 Cuma günü Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler, saat 09:00 ile 16:00 arasında ziyaretlerini gerçekleştirebilirler.
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