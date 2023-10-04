Amerika Hayali Olanlar Dikkat !Green Card başvuruları başladı! Green Card başvuru ekranı

4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayata başlama fırsatı arayan binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu yıl da DV-2025 Green Card başvuruları, Amerika'da çalışma ve yaşama şansı arzulayanlar için kapılarını açıyor. İşte Green Card başvuruları ve şartlarına dair önemli detayları sizin için araştırdık.

GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.

- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.

- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.

GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.