  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Amerika Hayali Olanlar Dikkat !Green Card başvuruları başladı! Green Card başvuru ekranı

Amerika Hayali Olanlar Dikkat !Green Card başvuruları başladı! Green Card başvuru ekranı

Yayınlanma:
Amerika Hayali Olanlar Dikkat !Green Card başvuruları başladı! Green Card başvuru ekranı
4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayata başlama fırsatı arayan binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu yıl da DV-2025 Green Card başvuruları, Amerika'da çalışma ve yaşama şansı arzulayanlar için kapılarını açıyor. İşte Green Card başvuruları ve şartlarına dair önemli detayları sizin için araştırdık.

4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayata başlama fırsatı arayan binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu yıl da DV-2025 Green Card başvuruları, Amerika'da çalışma ve yaşama şansı arzulayanlar için kapılarını açıyor. İşte Green Card başvuruları ve şartlarına dair önemli detayları sizin için araştırdık.

GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.

- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.

- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.

GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Akbank'ın 50.000 TL'ye Kadar Yeni Faizsiz İhtiyaç Kredisi! Başvuru Şartları Neler?
Akbank'ın 50.000 TL'ye Kadar Yeni Faizsiz İhtiyaç Kredisi! Başvuru Şartları Neler?
Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak
Hükümetten Öğrencilere Son Karar! Toplu Taşıma 9 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak
Öğrencilere 750 TL Ulaşım Desteği: Başvuru Süreci ve Şartları
Öğrencilere 750 TL Ulaşım Desteği: Başvuru Süreci ve Şartları
Kredi Kartı Kullananlara Acı Haber! Kredi Kartına 4 Kullanım Sınırı Geliyor
Kredi Kartı Kullananlara Acı Haber! Kredi Kartına 4 Kullanım Sınırı Geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Destek Programıyla Çitayı Aştı! Her Ay Kesintisiz Ödenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Destek Programıyla Çitayı Aştı! Her Ay Kesintisiz Ödenecek
Üniversite Öğrencilerine 8000 TL Eğitim Desteği: Başvuru Şartları
Üniversite Öğrencilerine 8000 TL Eğitim Desteği: Başvuru Şartları
5 LT Ayçiçek Yağı O Markette Etiketin Yarı Fiyatına Düştü! 1 Ekim 2023 Güncel Fiyat Listesi
5 LT Ayçiçek Yağı O Markette Etiketin Yarı Fiyatına Düştü! 1 Ekim 2023 Güncel Fiyat Listesi
Green Card Fotoğraf Ölçüleri nasıl olmalı ?
Green Card Fotoğraf Ölçüleri nasıl olmalı ?