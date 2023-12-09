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Altın Uzmanı İslam Memişten Rekor Tahmin! O Tarihte Gram Rekor Kıracak

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Altın Uzmanı İslam Memişten Rekor Tahmin! O Tarihte Gram Rekor Kıracak
Altın ve gümüş yatırımlarında uzman İslam Memiş, fiyat analizi ve tercihlerle ilgili önemli ipuçları sunuyor. Sanal ve fiziki birikimler arasındaki avantajları anlatarak yatırımcılara rehberlik ediyor. Bankaların alım-satım makas aralığı konusundaki uyarılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye piyasasındaki altınların rafine üretiminin etkisini vurgulayarak bilinçli yatırım yapma önerilerinde bulunuyor.

Finans dünyasında İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımlarında dikkate alınması gereken önemli noktalara odaklanıyor. Fiyatların yükselmesiyle birlikte, gündemdeki rakamlar yatırımcıları endişelendiriyor. Memiş, tercihlerin veya düşüncelerin her zaman doğru olmadığını belirtirken, sanal mı fiziki mi sorusuyla ilgili avantajları ve dezavantajları açıklıyor.

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Altın Yatırımında Sanal ve Fiziki Seçenekler Arasındaki Karşılaştırma

Memiş, katıldığı canlı yayın programında yatırımcılara uyarılarda bulunarak, sanal birikimlerin hırsızlık, alım-satım ve fiziki taşıma gibi riskleri ortaya çıkardığını vurguluyor. Ancak, bankalar aracılığıyla yapılan alım-satım işlemlerinde makas aralığına dikkat çekerken, bu durumun fiyat avantajlarıyla birlikte 50-60 TL'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Altın Yatırımında Makas Aralığı ve Fiziki Teslim Avantajları

Memiş'in yorumlarına göre, S1 üzerinde yapılan yatırımlarda, hem alım-satım makas aralığı hem de fiziki teslim alma avantajları göz önüne alındığında, her iki seçeneğin de 24 ayar olarak birikim yapma olanağı sunduğunu savunuyor. Aksi durumda birikim yapmanın mümkün olmadığını ifade ediyor. Türkiye piyasasında bulunan altınların tamamında rafine üretimin etkisinin arttığını belirten Memiş, sanal birikimlerin ise fiziki taleplere göre birikim oluşturduğuna dikkat çekiyor.

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Altın ve gümüş yatırımları söz konusu olduğunda, İslam Memiş'in deneyimli bakış açısı, yatırımcılara değerli bilgiler sunuyor. Unutulmamalıdır ki, her yatırımın kendine özgü avantajları ve riskleri vardır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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