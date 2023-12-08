Altın Uzmanı İslam Memişten Gram Altın İçin Kritik Tarih! Gram O Tarihte 2'ye Katlanacak

Altın yatırımı yapanların sayısında son dönemlerde önemli bir artış yaşanmaktadır. Dolar kurundaki baskılar, yüksek enflasyon nedeniyle TL'de kalmanın zorluğu, ve borsadaki düşüş gibi etkenler altın yatırımlarını daha da cazip hale getirmiştir. FED'in 2024'te faiz indirimine başlayacağı beklentisi, insanları altına yönlendirmiştir.

Altın Fiyatlarında Güncel Durum ve Tahminler

Son günlerde altın fiyatlarında bir geri çekilme gözlemlenmekte olup, bu durum yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Gram altın şu anda kuyumcularda 1.952 TL'den işlem görmektedir. Ancak, kuyumculardan gelen yeni fiyat tahminleri, altın yatırımcılarının dikkatli olmalarını gerektirdiğini belirtmektedir.

Yüksek Potansiyel: Altın Yatırımında Kazançlı Bir Seçenek

Kuyumcu esnafı Şenol Demir, altın için yüksek bir yatırım potansiyeli olduğunu vurgulamaktadır. Parasını korumak isteyenlerin altın aldığını belirten Demir, altına yatırılan paranın erimesinin mümkün olmadığını ifade etmektedir. Altın fiyatlarının artış eğiliminde olduğunu söyleyen Demir, gram altının 2024'te 2.150 TL'nin altında başlamayacağını ve bu durumun yaklaşık 200 TL'lik bir artışa denk geldiğini belirtmektedir.

Beklentiler: Altın Piyasasında Neler Olacak?

Bir diğer kuyumcu esnafı Bekir Erdoğan, altın talebinin büyük olduğunu ve piyasanın bu yönde evrildiğini söylemektedir. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin henüz tamamlanmadığını belirten Erdoğan, yılın son 15 gününde altın piyasasında sert bir yükseliş beklendiğini ifade etmektedir. FED'in faiz kararı açıklamasının ardından bu yükselişin başlayacağını ve yıl sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Erdoğan, 2024 yılına dair farklı şartları konuşabileceklerini dile getirmiştir.