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Altın Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Gram O Tarihte 4000 TL Seviyesini Aşacak

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Altın Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Gram O Tarihte 4000 TL Seviyesini Aşacak
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Altın Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Gram O Tarihte 4000 TL Seviyesini Aşacak 1 13

Altın fiyatlarına ilişkin en son gelişmeler, 5 Ekim 2023 Perşembe günü tüm vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Döviz kurlarındaki güncel durumlar ve altın fiyatları, internet üzerinde yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. İşte 5 Ekim 2023 Perşembe günü altın fiyatlarına dair güncel bilgiler:

GRAM ALTIN FİYATI - 5 Ekim 2023

Gram altın, 5 Ekim 2023 Perşembe günü düşüş yaşayarak dikkat çekiyor. Önceki kapanış fiyatı 1.613,49 TL olan gram altın, şu an 1.620,12 TL'den alıcı buluyor ve 1.620,41 TL'den satılıyor.

Altın Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Gram O Tarihte 4000 TL Seviyesini Aşacak 2 23

CUMHURİYET ALTINI FİYATI - 5 Ekim 2023

Cumhuriyet altını, önceki günkü kapanışını 11.002,00 TL seviyesinden yapmıştı. Bugün itibarıyla cumhuriyet altını 10.903,00 TL'den alınırken, 11.021,00 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI - 5 Ekim 2023

Yarım altın, önceki günkü kapanış fiyatı olan 5.518.00 TL'nin altında işlem görüyor. Şu an yarım altın, 5.468,00 TL'den alıcı buluyor ve 5.528,00 TL'den satılıyor.

Altın Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Gram O Tarihte 4000 TL Seviyesini Aşacak 3 33

ÇEYREK ALTIN FİYATI - 5 Ekim 2023

Çeyrek altın, son kapanışını 2.759,00 TL seviyesinde yapmıştı. Bugün itibarıyla çeyrek altın 2.725,00 TL'den alınıyor ve 2.764,00 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI - 5 Ekim 2023

Tam altının güncel fiyatlarına baktığımızda, 5 Ekim günü itibarıyla 10.721,56 TL'den alınırken, 10.935,59 TL'den satıldığını görüyoruz.

Altın fiyatlarının günlük olarak değiştiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce güncel altın fiyatlarını takip etmek her zaman önemlidir. Altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.