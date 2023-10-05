Altın Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Gram O Tarihte 4000 TL Seviyesini Aşacak

Altın fiyatlarına ilişkin en son gelişmeler, 5 Ekim 2023 Perşembe günü tüm vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Döviz kurlarındaki güncel durumlar ve altın fiyatları, internet üzerinde yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. İşte 5 Ekim 2023 Perşembe günü altın fiyatlarına dair güncel bilgiler:

GRAM ALTIN FİYATI - 5 Ekim 2023

Gram altın, 5 Ekim 2023 Perşembe günü düşüş yaşayarak dikkat çekiyor. Önceki kapanış fiyatı 1.613,49 TL olan gram altın, şu an 1.620,12 TL'den alıcı buluyor ve 1.620,41 TL'den satılıyor.