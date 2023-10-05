Altın Uzmanı İslam Memiş Tarih Vererek Uyardı! Gram O Tarihte 4000 TL Seviyesini Aşacak

ÇEYREK ALTIN FİYATI - 5 Ekim 2023
Çeyrek altın, son kapanışını 2.759,00 TL seviyesinde yapmıştı. Bugün itibarıyla çeyrek altın 2.725,00 TL'den alınıyor ve 2.764,00 TL'den satılıyor.
TAM ALTIN FİYATI - 5 Ekim 2023
Tam altının güncel fiyatlarına baktığımızda, 5 Ekim günü itibarıyla 10.721,56 TL'den alınırken, 10.935,59 TL'den satıldığını görüyoruz.
Altın fiyatlarının günlük olarak değiştiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce güncel altın fiyatlarını takip etmek her zaman önemlidir. Altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.