  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Altın Fiyatlarında Uzmanların Bile Beklemediği Rekor Artış! Altını Olan Kuyumcuya Koştu

Altın Fiyatlarında Uzmanların Bile Beklemediği Rekor Artış! Altını Olan Kuyumcuya Koştu

Yayınlanma:
Altın Fiyatlarında Uzmanların Bile Beklemediği Rekor Artış! Altını Olan Kuyumcuya Koştu
Altın fiyatları günlük dalgalanmalar yaşayabilir, bu nedenle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gözlem konusudur. 2023'teki güncel altın fiyatlarına göre, gram altın 1.674 TL, çeyrek altın 2.774 TL, yarım altın 5.565 TL, tam altın 11.096 TL ve Cumhuriyet altını 11.326 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. Yatırım kararları almadan önce güncel piyasa verilerini takip etmek önemlidir.

Altın fiyatları, her gün değişebilir ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir. İşte 2023 yılında güncel altın fiyatları:

altinnn.jpg

Gram Altın Fiyatı

  • Alış: 1.674 TL
  • Satış: 1.674 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

  • Alış: 2.774 TL
  • Satış: 2.820 TL

Yarım Altın Fiyatı

  • Alış: 5.565 TL
  • Satış: 5.640 TL

ceyrekkk.jpg

Tam Altın Fiyatı

  • Alış: 11.096 TL
  • Satış: 11.233 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

  • Alış: 11.326 TL
  • Satış: 11.497 TL

Altın, yatırım yapmak veya tasarruf yapmak isteyenler için önemli bir değer taşır. Ancak, altın fiyatları sürekli olarak değiştiğinden, en güncel fiyatları öğrenmek için güvenilir bir kaynağı takip etmek önemlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Gündem
BİM 22 Eylül İçin İndirim Kataloğu Yayınlandı! İşte Tam Liste..
BİM 22 Eylül İçin İndirim Kataloğu Yayınlandı! İşte Tam Liste..
KYK Nakil Başvuru Süreci Başladı! Nasıl Nakil Başvurusu Yapabilirim?
KYK Nakil Başvuru Süreci Başladı! Nasıl Nakil Başvurusu Yapabilirim?
Ekmek Fiyatlarında 2,5 TL'lik Bir Zam Görüldü! Zam İl İl Uygulanmaya Başladı
Ekmek Fiyatlarında 2,5 TL'lik Bir Zam Görüldü! Zam İl İl Uygulanmaya Başladı
Kredi Kartı Borcunuza Bankalardan Sil Baştan Kampanyası! Faizsiz Borç Kapatma Kredisi
Kredi Kartı Borcunuza Bankalardan Sil Baştan Kampanyası! Faizsiz Borç Kapatma Kredisi
TÜED Emeklilere Müjdeyi Verdi! 10.000 ila 15.000 TL Ek İkramiye
TÜED Emeklilere Müjdeyi Verdi! 10.000 ila 15.000 TL Ek İkramiye
PTT Acil Nakit İhtiyacınıza Hızır Gibi Yetişti! Tek Tıkla 33.000 TL Nakit Yardımı
PTT Acil Nakit İhtiyacınıza Hızır Gibi Yetişti! Tek Tıkla 33.000 TL Nakit Yardımı
SUV Renault Captur Kısa Süreliğine Dip Fiyatı Gördü! Kapış Kapış Gitti
SUV Renault Captur Kısa Süreliğine Dip Fiyatı Gördü! Kapış Kapış Gitti
Türkiye'deki Yeni Salgında 4 Kişi Hayatını Kaybetti! Uzmanlar Harekete Geçerek Uyardı
Türkiye'deki Yeni Salgında 4 Kişi Hayatını Kaybetti! Uzmanlar Harekete Geçerek Uyardı