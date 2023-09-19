Altın Fiyatlarında Uzmanların Bile Beklemediği Rekor Artış! Altını Olan Kuyumcuya Koştu
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Altın fiyatları günlük dalgalanmalar yaşayabilir, bu nedenle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gözlem konusudur. 2023'teki güncel altın fiyatlarına göre, gram altın 1.674 TL, çeyrek altın 2.774 TL, yarım altın 5.565 TL, tam altın 11.096 TL ve Cumhuriyet altını 11.326 TL alış fiyatıyla işlem görüyor. Yatırım kararları almadan önce güncel piyasa verilerini takip etmek önemlidir.
Altın fiyatları, her gün değişebilir ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir. İşte 2023 yılında güncel altın fiyatları:
Gram Altın Fiyatı
- Alış: 1.674 TL
- Satış: 1.674 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
- Alış: 2.774 TL
- Satış: 2.820 TL
Yarım Altın Fiyatı
- Alış: 5.565 TL
- Satış: 5.640 TL
Tam Altın Fiyatı
- Alış: 11.096 TL
- Satış: 11.233 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
- Alış: 11.326 TL
- Satış: 11.497 TL
Altın, yatırım yapmak veya tasarruf yapmak isteyenler için önemli bir değer taşır. Ancak, altın fiyatları sürekli olarak değiştiğinden, en güncel fiyatları öğrenmek için güvenilir bir kaynağı takip etmek önemlidir.
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