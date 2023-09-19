Altın Fiyatlarında Uzmanların Bile Beklemediği Rekor Artış! Altını Olan Kuyumcuya Koştu

Altın fiyatları, her gün değişebilir ve piyasa koşullarına bağlı olarak dalgalanabilir. İşte 2023 yılında güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatı

Alış: 1.674 TL

Satış: 1.674 TL

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 2.774 TL

Satış: 2.820 TL

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 5.565 TL

Satış: 5.640 TL





Tam Altın Fiyatı

Alış: 11.096 TL

Satış: 11.233 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 11.326 TL

Satış: 11.497 TL

Altın, yatırım yapmak veya tasarruf yapmak isteyenler için önemli bir değer taşır. Ancak, altın fiyatları sürekli olarak değiştiğinden, en güncel fiyatları öğrenmek için güvenilir bir kaynağı takip etmek önemlidir.