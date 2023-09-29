Altın Fiyatlarında Haftanın Son Günü Rekor Artış! Resmen Depara Kalktı

Altın fiyatları son günlerde oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Hafta boyunca yaşanan iniş çıkışlarla birlikte, gram altın 29 Eylül Cuma gününe 1.650 TL'nin altında bir seviyede başladı. Çeyrek altın ise günü değer kazanarak başlasa da dün akşam saatlerinde yaşanan düşüşle birlikte önemli bir gerileme yaşadı.

29 Eylül 2023 tarihine ait altın fiyatları, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Federal Rezerv (FED) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının ardından altın piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Altın fiyatları, bir süredir yatay bir seyir izlemekte ancak son zamanlarda bu durum değişkenlik göstermektedir.

29 Eylül 2023 tarihinde altın fiyatları ne durumda? İşte güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış fiyatı: 1.646,65 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.646,89 TL

22 Ayar Gram Altın Fiyatları

22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.533,05 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.635,08 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış fiyatı: 2.741,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 2.794,00 TL





Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış fiyatı: 5.499,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 5.587,00 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 10.965,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 11.127,00 TL

22 Ayar Bilezik Fiyatları

22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.533,05 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.635,08 TL

Ons Altın Fiyatları

Ons altın alış fiyatı: 1.865,09 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.865,41 dolar



Altın piyasası, ekonomik ve siyasi gelişmelere oldukça hassas bir şekilde tepki veriyor. Bu nedenle yatırımcılar, altın fiyatlarını yakından takip ederek yatırım kararlarını doğru bir şekilde almaya çalışmalıdır. Altın fiyatlarındaki güncel değişiklikleri izlemeye devam edin ve yatırım stratejilerinizi buna göre şekillendirin.