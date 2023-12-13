Altın Fiyatlarında Gram O Tarihte 250 TL Birden Artacak! Yılbaşından Önce Altınlarınızı Sakın Bozdurmayın

Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşarak sert dalgalanmalar devam ederken, son günlerde daha sakin bir seyir izliyor. Peki, altının gramı ne zaman 2 bin lirayı geçer? Dinamik Yatırım Menkul Değerlerde araştırma uzmanı olarak görev yapan Ceyhun Yavaş, bu konuda önemli gözlemlerde bulundu.

Küresel Piyasada Son Durum ve Altın Analizi

Hafta boyunca ABD istihdam verileri açıklanmaya devam ederken, işlem hacimleri azaldı ve küresel piyasadaki temkinli tutum devam ediyor. Jolts verilerinin ardından ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalarak 103 bin kişi daha arttı. Ekim ayı özel sektör istihdam verisi ise 113 bin üzerinden 106 bine revize edildi. Bu revize, yumuşak iniş senaryosunu desteklemeye devam ediyor. Altının hızlı yükselişini yavaşlatacak bir durum söz konusu. Bu senaryo sonrasında Fed'in faiz artırımı beklentilerinin belirgin bir şekilde artmasını beklemiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk yarısında faiz indirimine ilişkin beklentilerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki oynaklığın artmasını bekliyoruz.

Altın Fiyatlarının Yükselişi ve Beklentiler

Altındaki yükselişin, küresel piyasalardaki sıkılaşma döngüsünün sona erdiği ve 2024'te faiz indirimlerinin mümkün olabileceği beklentilerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Gram altının yükseliş eğilimi ılımlı da olsa devam ediyor. Hafta içi işlemlerde 2000 TL'lerin civarında doğru saldırılar görsek de, kar elde etmek için karşılaştığımız emtianın 1876 TL seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 2000 TL direnç seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz.





Ata Yatırım Portföy Genel Müdürü Samet Zağlı'nın Analizi

Ata Yatırım Portföy Genel Müdürü Samet Zağlı, “Altın fiyatlarında son dönemde gözlemlediğimiz yükseliş eğiliminin en önemli nedeni, altın faizlerindeki ve ABD tahvil faizlerindeki düşüştür. Ocak ayı ortasında gram altının fiyatının 2 bin TL'ye ulaşacağını düşünüyorum. Bunu Fed'in 2024'te politika faizini düşüreceği beklentisi olarak kabul edebiliriz," şeklinde konuştu.