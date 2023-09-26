Altın Fiyatlarında Beklentinin Üstünde Artış! Gram 3.200 TL Seviyesine Dayandı

Altın yatırımcıları ve vatandaşlar için son güncellemeleri sunuyoruz. Altın, iç piyasada oldukça etkili olan ve yatırımcıların ilgisini çeken bir değerdir. Ülkemizdeki yatırım araçları arasında en güvenilir seçeneklerden biri olan altın, çeşitli çeyrek, gram ve diğer türlerde sunulmaktadır. İşte 26 Eylül Salı 2023 tarihine ait güncel altın fiyatları:

Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 1.674,22 TL

Gram altın satış: 1.674,52 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 2.767,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.809,00 TL

Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 5.551,00 TL

Yarım altın satış: 5.618,00 TL





Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 11.067,00 TL

Tam altın satış: 11.189,00 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 11.375,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.547,00 TL

Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 11.365,00 TL

Ata altın satış: 11.484,00 TL





Altın fiyatlarının güncel durumu hakkında daha fazla bilgi için bu sayfayı takip etmeye devam edin. Altın yatırımlarınızı dikkatle yönlendirmek için güncel fiyatları sürekli olarak kontrol etmek önemlidir.