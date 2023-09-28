Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi! Gram Aldı Başını Gitti

Altın yatırımcıları ve vatandaşlar için vazgeçilmez bir yatırım aracıdır ve günlük olarak takip edilmesi gereken önemli bir değerdir. Altın fiyatları, ons fiyatı ve dolar/TL kuru gibi faktörlere bağlı olarak sürekli olarak değişim göstermektedir. Son zamanlarda ise altın fiyatları, güçlü dolar karşısında önemli bir düşüş yaşadı. İşte 28 Eylül itibarıyla güncel altın fiyatları ve son durum:

Gram Altın Fiyatları

Gram altın fiyatları, bugün itibarıyla 1.688,05 TL seviyesindedir.

Son bir ay içinde gram altın, 1.702,04 TL ile en yüksek değerini gördü.

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın fiyatları, günün ilk saatlerinde 2.635,70 TL olarak kaydedildi.

Şu an itibarıyla çeyrek altın fiyatı 2.693,78 TL'dir.

Altın/Ons ($) Fiyatı

Altının ons fiyatı, 1.874,73 dolar olarak açıklandı.

Güncel olarak ons fiyatı 1.874,97 dolar seviyesindedir.

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını fiyatı, 10.542,81 TL'den işlem görmektedir.

Son dönemdeki yüksek dalgalanmalara rağmen, şu an itibarıyla 10.742,15 TL seviyesindedir.





Yarım Altın Fiyatı

Yarım altın fiyatları, 5.254,93 TL ile başladı ve şu an itibarıyla 5.387,55 TL seviyesindedir.

Zıynet Altını Fiyatı

Zıynet altını fiyatları, Cumhuriyet altını ile aynı seviyede olan 10.542,81 TL'dir.

Ata Altını Fiyatı

Ata altını fiyatı, 11.223,18 TL olarak açıklandı.

Güncel olarak ata altını fiyatı 11.508,74 TL'dir.

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

14 ayar bilezik gramı fiyatı, 935,31 TL seviyesindedir.

Son zamanlarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle fiyatlar değişebilir.

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

22 ayar bilezik gramı fiyatı, bugün itibarıyla 1.534,13 TL'dir.

Altın piyasasının güncel durumunu takip etmek önemlidir, çünkü fiyatlar hızla değişebilir.





Altın yatırımcıları ve alıcıları için, günlük altın fiyatlarını yakından izlemek, doğru kararlar vermek için kritik öneme sahiptir. Altın fiyatlarındaki değişimleri anlık olarak takip etmek, yatırım stratejilerini güncellemek için önemlidir. Bu nedenle, altın fiyatlarını günlük olarak kontrol etmek, finansal başarı için önemli bir adım olabilir.