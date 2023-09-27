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Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi! Gram 4.000 TL Seviyesine Dayandı

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Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi! Gram 4.000 TL Seviyesine Dayandı
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Altın fiyatları, 27 Eylül Çarşamba gününe yükselişle başladı. Gram altın, 1.670 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 2.720 lira düzeyinde alıcı buluyor. İşte 27 Eylül tarihine ait güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu.

Gram Altın Fiyatı

Gram altın, 27 Eylül itibariyle 1.663,54 TL seviyesinden alınıp, 1.663,79 TL seviyesinden satılmaktadır.

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Altın/Ons ($) Fiyatı

Altın/ons fiyatı, bugün itibariyle 1.900,59 dolar seviyesinden alıcı bulurken, 1.900,88 dolar seviyesinden satışa sunulmaktadır.

Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın, 27 Eylül'de 2.661,66 TL seviyesinden alınıp, 2.720,30 TL düzeyinden satılmaktadır.

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını, 10.646,62 TL seviyesinden alınıp, 10.847,90 TL düzeyinde satılmaktadır.

Yarım Altın Fiyatı

Yarım altın, 5.306,68 TL seviyesinden alınıp, 5.440,59 TL düzeyinde alıcı bulmaktadır.

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Ziynet Altını Fiyatı

Ziynet altını, 10.646,62 TL seviyesinden alınıp, 10.847,90 TL düzeyinde satışa sunulmaktadır.

Ata Altını Fiyatı

Ata altını, 11.292,74 TL seviyesinden alınıp, 11.574,45 TL seviyesinde alıcı bulmaktadır.

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

14 ayar bilezik gramı, 940,92 TL seviyesinden alınıp, 1.123,38 TL seviyesinden satışa sunulmaktadır.

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22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

22 ayar bilezik gramı, 1.543,24 TL seviyesinden alınıp, 1.639,32 TL seviyesinde alıcı bulmaktadır.

Altın fiyatları her gün değişmektedir, bu nedenle güncel fiyatları takip etmek önemlidir. Bu bilgiler, yatırım veya alım-satım kararları vermeden önce güncel verilere dayalı olarak kullanılmalıdır. Altın piyasası ile ilgilenen herkes için bu bilgiler faydalı olabilir.

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