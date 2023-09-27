Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi! Gram 4.000 TL Seviyesine Dayandı
Altın fiyatları, 27 Eylül Çarşamba gününe yükselişle başladı. Gram altın, 1.670 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 2.720 lira düzeyinde alıcı buluyor. İşte 27 Eylül tarihine ait güncel altın fiyatları ve alış-satış tablosu.
Gram Altın Fiyatı
Gram altın, 27 Eylül itibariyle 1.663,54 TL seviyesinden alınıp, 1.663,79 TL seviyesinden satılmaktadır.
Altın/Ons ($) Fiyatı
Altın/ons fiyatı, bugün itibariyle 1.900,59 dolar seviyesinden alıcı bulurken, 1.900,88 dolar seviyesinden satışa sunulmaktadır.
Çeyrek Altın Fiyatı
Çeyrek altın, 27 Eylül'de 2.661,66 TL seviyesinden alınıp, 2.720,30 TL düzeyinden satılmaktadır.
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Cumhuriyet altını, 10.646,62 TL seviyesinden alınıp, 10.847,90 TL düzeyinde satılmaktadır.
Yarım Altın Fiyatı
Yarım altın, 5.306,68 TL seviyesinden alınıp, 5.440,59 TL düzeyinde alıcı bulmaktadır.
Ziynet Altını Fiyatı
Ziynet altını, 10.646,62 TL seviyesinden alınıp, 10.847,90 TL düzeyinde satışa sunulmaktadır.
Ata Altını Fiyatı
Ata altını, 11.292,74 TL seviyesinden alınıp, 11.574,45 TL seviyesinde alıcı bulmaktadır.
14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı
14 ayar bilezik gramı, 940,92 TL seviyesinden alınıp, 1.123,38 TL seviyesinden satışa sunulmaktadır.
22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı
22 ayar bilezik gramı, 1.543,24 TL seviyesinden alınıp, 1.639,32 TL seviyesinde alıcı bulmaktadır.
Altın fiyatları her gün değişmektedir, bu nedenle güncel fiyatları takip etmek önemlidir. Bu bilgiler, yatırım veya alım-satım kararları vermeden önce güncel verilere dayalı olarak kullanılmalıdır. Altın piyasası ile ilgilenen herkes için bu bilgiler faydalı olabilir.