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Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3500 TL Seviyesine Dayandı

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Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3500 TL Seviyesine Dayandı
6 Ekim 2023 tarihindeki altın fiyatlarına göz atın! Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve Ata altın fiyatları hakkında güncel bilgilere ulaşın. Altın yatırımcıları için önemli verileri kaçırmayın!
Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3500 TL Seviyesine Dayandı 1 14

Altın ve döviz kurları, iç ve dış piyasalara olan etkileri nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Altın fiyatlarındaki değişimleri yakından izlemek isteyen kişiler, arama motorlarında gram, çeyrek, yarım altın gibi altın türlerinin güncel fiyatlarını araştırmaktadır. İşte 6 Ekim Cuma 2023 tarihindeki altın fiyatları ve bu değişiklikler hakkında önemli bilgiler:

Gram Altın Fiyatları

Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Gram altının alış fiyatı 1.615,84 TL iken satış fiyatı 1.616,03 TL'dir. Bu fiyatlar, 6 Ekim 2023 tarihinde geçerli olan güncel fiyatlardır.

Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3500 TL Seviyesine Dayandı 2 24

Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın, küçük yatırımlar yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Çeyrek altının alış fiyatı 2.719,00 TL iken satış fiyatı 2.766,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, 6 Ekim 2023 tarihinde geçerlidir.

Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın, daha büyük yatırımlar yapmayı düşünenler için önemli bir alternatiftir. Yarım altının alış fiyatı 5.455,00 TL iken satış fiyatı 5.531,00 TL'dir. 6 Ekim 2023 tarihindeki güncel fiyatlar bu şekildedir.

Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3500 TL Seviyesine Dayandı 3 34

Tam Altın Fiyatları

Tam altın, büyük yatırımlar için tercih edilen bir altın türüdür. Tam altının alış fiyatı 10.877,00 TL iken satış fiyatı 11.029,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, 6 Ekim 2023 tarihinde geçerlidir.

Cumhuriyet Altını Fiyatları

Cumhuriyet altını, özel koleksiyoncular ve yatırımcılar arasında popülerdir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 11.121,00 TL iken satış fiyatı 11.289,00 TL'dir. Bu fiyatlar, 6 Ekim 2023 tarihinde geçerli olan güncel fiyatlardır.

Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3500 TL Seviyesine Dayandı 4 44

Ata Altını Fiyatları

Ata altını, tarihi bir değere sahip olan bir altın türüdür. Ata altının alış fiyatı 11.195,00 TL iken satış fiyatı 11.349,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, 6 Ekim 2023 tarihinde geçerlidir.

Altın ve döviz kurlarındaki değişiklikleri yakından takip etmek, finansal kararlarınızı daha bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olabilir. Bu nedenle, güncel altın fiyatlarını ve döviz kurlarını düzenli olarak kontrol etmekte fayda vardır.