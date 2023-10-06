Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3500 TL Seviyesine Dayandı

Altın ve döviz kurları, iç ve dış piyasalara olan etkileri nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Altın fiyatlarındaki değişimleri yakından izlemek isteyen kişiler, arama motorlarında gram, çeyrek, yarım altın gibi altın türlerinin güncel fiyatlarını araştırmaktadır. İşte 6 Ekim Cuma 2023 tarihindeki altın fiyatları ve bu değişiklikler hakkında önemli bilgiler:

Gram Altın Fiyatları

Gram altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Gram altının alış fiyatı 1.615,84 TL iken satış fiyatı 1.616,03 TL'dir. Bu fiyatlar, 6 Ekim 2023 tarihinde geçerli olan güncel fiyatlardır.