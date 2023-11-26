Altın Fiyatlarında Beklenen Gün Geldi Çattı! Gram 3250 TL Seviyesini Geçti

Altın fiyatları, son haftalarda güçlü bir yükseliş trendinde devam ediyor. Bu artış, uzmanların daha önce birçok kez uyardığı yıl sonu altın fiyatlarına doğru önemli bir adım atıldığını gösteriyor. Altın yatırımcıları, altın gram fiyatının tarihi zirveyi görmesiyle birlikte, "Yükseliş devam edecek mi?" sorusunu sormaya başladı.

Altın Fiyatlarının Arkasındaki Güç: Orta Doğu'daki Gerilim ve Fed'in Politikaları

2023 Mayıs ayından bu yana, ons altın fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'daki gerginliğin artması etkili oldu. Ayrıca, Fed'in agresif faiz artırım politikalarının sona erme beklentisi, ons altını 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine taşıdı. Bu durum, yurt içinde gram altın TL fiyatını belirleyen önemli bir faktör haline geldi.

Ons Altının Etkisi: Gram Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

Ons altının etkisiyle, gram altın fiyatları hafta içinde 1850 TL seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Bu, altın yatırımcıları için hem heyecan verici hem de belirsiz bir dönemi işaret ediyor.

26 Kasım 2023 Altın Fiyatları: Güncel Gram Altın Fiyatları

Gram Altın Alış: 1.857,30₺

1.857,30₺ Gram Altın Satış: 1.858,22₺

Güncel Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek Altın Alış: 3.074,00₺

3.074,00₺ Çeyrek Altın Satış: 3.105,00₺





Yarım ve Tam Altın Fiyatları

Yarım Altın Alış: 6.167,00₺

Yarım Altın Satış: 6.211,00₺

Tam Altın Alış: 12.297,00₺

Tam Altın Satış: 12.371,00₺

Diğer Altın Türleri

Cumhuriyet Altını Alış: 12.556,00₺

Cumhuriyet Altını Satış: 12.746,00₺

Ata Altın Alış: 12.618,00₺

Ata Altın Satış: 12.697,00₺

Bu güncel altın fiyatları, yatırımcılara piyasadaki son durumu değerlendirme ve geleceğe dair stratejiler geliştirme konusunda rehberlik edecektir. Altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edelim.