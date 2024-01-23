Altın Fiyatları İçin Uzman Yatırımcı İslam Memiş'ten Rekor Tahmin! O Tarihte Gram 4550 TL Olacak

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı sinyalleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Gram altın, artan dolar ve ons altın fiyatlarının etkisiyle yeni yılda rekor seviyelere ulaşma yolunda hızla ilerliyor. Kuyumcular, altın fiyatları konusunda umutlu bir bekleyiş içinde olduklarını dile getirirken, gelecek beklentiler altın yatırımcılarına heyecan verici bir perspektif sunuyor.

Altının Gelişimi: 2023-2024

Bayram Erdoğan, altının 2023'ün başından 2024 yılının başına kadar olan performansını değerlendirdi. Erdoğan'a göre, altın geçen yıla göre yüzde 90 oranında bir artış gösterdi. 2023 yılının başlarında gram altının fiyatı 1.100 TL iken, altının 1/4'ü 1.800 TL civarındaydı. Erdoğan, genel olarak 2024'te şimdiki rakamların biraz üzerinde bir seviye beklediklerini açıkladı. Şu anda gram altın 2 bin 80 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 420 TL'ye ulaşmış durumda.

Altın Fiyatlarındaki Artışın Nedenleri

Bayram Erdoğan, dönem içerisinde altın fiyatlarının arttığını ve doların yüzde 50 ila 55 oranında, euro'nun ise yüzde 50-55 oranında yükseldiğini belirtti. Altının dolar karşısında değeri ortalama olarak yüzde 15'in üzerinde arttı. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "2023 yılı başında 100.000 TL sahibi olan bir vatandaşımız 2024 yılı başında 190.000 TL'ye ulaştı. Dolara yatırım yapanlar ise 155.000 TL kazandı. Ons altının 2024 yılının ortalarında 2.300 ila 2.400 seviyelerine ulaşması bekleniyor."





Gelecek Beklentiler ve Altın Fiyatları

Bayram Erdoğan, doların 33-34 seviyesinde kalması durumunda 1 gram altın fiyatının 2 bin 80 liradan 2 bin 500 liraya çıkmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca gram altının 2.500 TL'ye çıkması halinde çeyrek altının da 4.000 - 4.100 TL'ye yükseleceğini öngörüyor. Kuyumcu Erdoğan, fiziki altına talebin arttığını ve özellikle son 15-20 günde yatırım amaçlı altın satışlarında yüzde 50-60'a yakın bir artış gözlemlediklerini ifade etti. Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Altın, diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazanç getiren önemli bir yatırım aracıdır."