Altın Fiyatları İçin Tarih Verildi! Pazartesi Borsa'nın Açılmasıyla Altın 2.500 TL'yi Geçecek

Borsa İstanbul'un son durumuyla ilgili finans analistlerinin uyarıları dikkat çekiyor. Şu anda 7992 puanda olan Borsa İstanbul, son haftayı yüzde 1.56'lık bir düşüşle tamamladı. 8000 puanın altında kapanması, borsada bir gerileme işareti olarak kabul ediliyor. Bazı analistler, 7750, 7500 hatta 7150 puana kadar bir gerileme olabileceğini öngörüyorlar. Bu nedenle, borsada işlem yapmayı düşünen yatırımcılar için dikkatli olma zamanı olabilir.

Bazı uzmanlar 2024 yılında endeksin 15 bin puana kadar yükselebileceğini tahmin ediyorlar. Ayrıca, dolar bazlı borsanın 2024 yılında 450 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle, uzun vadeli düşünen yatırımcılar için borsa, potansiyel kazançları düşünerek bir seçenek olabilir. Ancak borsada işlem yapmadan önce, dikkatli bir şekilde araştırma yapmak ve piyasa koşullarını takip etmek önemlidir.

Döviz Kurları:

Dolar ve euro kurları da yatırımcıların ilgisini çeken bir konu. Dolar/TL kuru şu anda 26.98 lirada ve güçlü bir duruş sergiliyor. Uluslararası piyasalarda da güçlü olduğu görülüyor ve bazı uzmanlar 29.90 seviyesine kadar yükselme öngörüsünde bulunuyorlar. Ancak doların gelecekteki hareketleri her zaman belirsizdir, bu nedenle dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Euro/TL kuru ise 28.81 seviyesinde ve bazı uzmanlar yıl sonunda 30 lira seviyesine kadar yükselebileceğini tahmin ediyorlar. Bu, euro ile iş yapmayı düşünen yatırımcılar için bir fırsat olabilir. Ancak doların beklenen hareketlerini göz önünde bulundurarak karar vermek önemlidir.





Altın:

Küçük yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altın, son dönemde dikkat çeken bir varlık. Ons altın, 1928 dolarda ve yüzde 1 primle haftayı tamamladı. Ancak Fed'in faiz kararları gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyebilir. ABD'deki yüksek enflasyon da altın talebini artırabilir.

Gram altın ise şu anda 1662 lira seviyesinde ve serbest piyasalarda 1702-1712 lira aralığında işlem görüyor. Bazı uzmanlar, altının 2024 yılının ortalarında 2500 lira seviyelerine kadar yükselebileceğini tahmin ediyorlar. Bu nedenle, altın, uzun vadeli yatırım yapmayı düşünenler için cazip bir seçenek olabilir.