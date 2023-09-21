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Altın Fiyatları İçin Rekor Gün! Gram Altın 4.000 TL'yi Geçti

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Altın Fiyatları İçin Rekor Gün! Gram Altın 4.000 TL'yi Geçti
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın fiyatları gözler üzerinde. FED faizleri sabit tuttu, şimdi sıra Türkiye'de. Altın fiyatlarını takip edin!

Merkez Bankası faiz kararı yaklaşırken, altın fiyatları finans dünyasının gözdesi haline geldi. ABD Merkez Bankası (FED), faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Şimdi gözler Türkiye'nin Merkez Bankası'nda, çünkü 21 Eylül Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faiz kararı açıklanacak. Piyasayı yakından takip edenler, "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aramaktalar. İşte 21 Eylül Perşembe günü itibariyle altın piyasasının güncel durumu...

Gram Altın Fiyatı

Gram altın fiyatları, son dönemde dalgalı bir seyir izledi. 21 Eylül itibariyle gram altının fiyatı 1.691,12 TL seviyesindedir.

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Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın fiyatları da diğer altın türleri gibi hareketli bir seyir izliyor. 21 Eylül itibariyle çeyrek altın, 2.680,65 TL fiyatla işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında popüler bir seçenek olarak yerini koruyor. 21 Eylül itibariyle cumhuriyet altınının fiyatı 10.722,59 TL seviyesindedir.

Yarım Altın Fiyatı

Yarım altın, tasarruf yapmak isteyenler için tercih edilen bir altın çeşididir. 21 Eylül itibariyle yarım altın fiyatı 5.344,54 TL seviyesindedir.

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Zinet Altını Fiyatı

Zinet altını, takı ve mücevherat sektöründe yoğun olarak kullanılan bir altın türüdür. 21 Eylül itibariyle zinet altınının fiyatı 10.722,59 TL seviyesindedir.

Ata Altını Fiyatı

Ata altını, yatırımcılar arasında uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenektir. 21 Eylül itibariyle ata altınının fiyatı 11.272,24 TL seviyesindedir.

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

Mücevherat alışverişinde tercih edilen 22 ayar bilezik gramı, 21 Eylül itibariyle 1.536,92 TL fiyatla işlem görmektedir.

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Altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Merkez Bankası'nın faiz kararı, döviz kurları, küresel ekonomik durum ve siyasi gelişmeler altın fiyatlarının seyrini etkileyen unsurlardır. Dolayısıyla yatırımcılar, altın piyasasını yakından takip etmeli ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

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