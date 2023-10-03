Altın Fiyatları Ekimin İlk Haftasına Rekorla Giriyor! Çeyrek 4.000 TL

Altın yatırımı, uzun yıllardır Türk vatandaşları için güvenli bir liman olarak kabul edilmektedir. Her gün pek çok yatırımcı ve vatandaş, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmektedirler. Bu alanda uzmanlar, altın fiyatları ve gelecekteki eğilimler hakkında düzenli olarak değerlendirmeler yayınlamaktadırlar. Son değerlendirmeler, Ekim ayının altın yatırımcıları için kritik bir dönem olabileceğini göstermektedir ve bu ayı iki farklı döneme ayırmak gerektiğine dikkat çekmektedir.

Ekim Ayında Altın İçin Neler Bekleniyor?

Ekim ayı, altın yatırımcıları için büyük öneme sahiptir. Uzmanlar, bu ayın iki farklı döneme ayrılması gerektiğini belirtmektedirler. İlk yarıda ve ikinci yarıda farklı fiyat hareketlerinin gözlemlenebileceğine işaret etmektedirler.

Ekim ayının başlangıcından itibaren, doların diğer yatırım araçlarına göre değer kazanmış olduğunu görmekteyiz. Bu durumun, Ekim ayının ortalarına kadar devam edebileceği öngörülmektedir. Kısa vadeli yatırım yapanlar için, bu dönemde altın piyasasının negatif bir görünüm sergileyebileceği belirtilmektedir. Ancak uzmanlar, Ekim ayının ortalarından sonra durumun tekrar pozitife dönebileceğini tahmin etmektedirler.

3 Ekim 2023 Altın Fiyatları

Altın yatırımı yapacak olanlar için güncel fiyatlar da oldukça önemlidir. İşte 3 Ekim 2023 tarihindeki altın fiyatları:

Gram Altın: Alış: 1.606,04 / Satış: 1.606,26

Alış: 1.606,04 / Satış: 1.606,26 Çeyrek Altın: Alış: 2.679,00 / Satış: 2.735,00

Alış: 2.679,00 / Satış: 2.735,00 Yarım Altın: Alış: 5.375,00 / Satış: 5.470,00

Alış: 5.375,00 / Satış: 5.470,00 Tam Altın: Alış: 10.716,00 / Satış: 10.895,00

Alış: 10.716,00 / Satış: 10.895,00 Cumhuriyet Altını: Alış: 11.049,00 / Satış: 11.216,00

Alış: 11.049,00 / Satış: 11.216,00 Ata Altın: Alış: 10.996,00 / Satış: 11.182,00

Bu fiyatlar, altın yatırımı yapmadan önce dikkate almanız gereken önemli referans noktalarıdır. Ekim ayındaki piyasa hareketlerini takip ederek, daha bilinçli ve karlı yatırım kararları alabilirsiniz.