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Altın Fiyatları Ekim Ayında Beklenenden Erken Depara Kalktı! Rekor Zam Geldi

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Altın Fiyatları Ekim Ayında Beklenenden Erken Depara Kalktı! Rekor Zam Geldi
Altın fiyatları son dönemde dalgalı seyrediyor. Çeyrek altın 2,698 liradan işlem görüyor. Fed'in açıklamaları ve ekonomik veriler piyasaları etkiliyor. Çeyrek altın, takı ve yatırım için tercih ediliyor.

Altın fiyatları, ABD'de uzun vadeli yüksek faiz beklentileriyle son altı ayın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izliyor. Şubattan bu yana altın, büyük bir aylık düşüşle karşı karşıya.

Altın, şu anda ons başına 1867 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ayrıca, gram altın 1649 lira ve çeyrek altın ise 2,698 lira civarında satılıyor.

Piyasa analistleri, bu haftanın başından itibaren Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının, dün ABD'de açıklanan verilere tepki olarak daha yumuşak bir tutuma dönüştüğünü ve bu durumun hisse senedi piyasalarındaki risk iştahını desteklediğini belirtiyorlar.

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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bazı analizlerin politika sıkılaştırmasının gerekmediğini ve enflasyonun hedefe yaklaşmak için sadece hafif bir yavaşlama gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Bu yönlendirme, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilere uygun olarak %2,1 büyüdüğü açıklandıktan sonra geldi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvuruları 204 bin kişiye çıktı, ancak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, işsizlik maaşı başvuruları verilerinin, iş gücü piyasasının Fed'in para politikasına karşı direncini koruduğuna işaret ettiğini belirtiyorlar.

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Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek olan 2023 mali yılı için federal bütçe görüşmeleri, piyasa oyuncularının yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Kongre'deki müzakereler, finansman sağlayacak yeni bütçenin ne şekilde olacağına dair önemli bir belirsizliği gidermeye çalışıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Senato tarafından sunulan bütçe tasarısını eleştirerek Kongre'nin bu hafta sonu kapanmayı önleyeceğinden emin olduğunu belirtti.

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Çeyrek Altın: Küçük Altının Büyük Değeri

Çeyrek altın, ziynet takı grubunun en küçük üyesi olarak bilinir ve halk arasında "küçük altın" olarak da anılır. Değer, ağırlıkla ölçülür ve çeyrek altın 18 milimetre kalınlığında ve 22 ayar altındır. Gram bazında çeyrek altın 1,75 gramdır. İçeriğindeki saf altın miktarı ise 1,635 gramdır.

Çeyrek altınlar, farklı amaçlar için kullanılır. Takı olarak tercih edilenlerde kulplu çeyrek altınlar daha yaygındır. Ancak yatırım amacıyla satın alınan çeyrek altınlar genellikle kulpsuzdur. Kulplu çeyrek altınların içinde altın yoktur; kulplar sadece tasarım amaçlıdır ve altın değeri taşımaz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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