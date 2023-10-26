Alışverişte taksit yapmak zorlaşıyor! Kredi kartı kullananlara kötü haber !

Son yıllarda yükselen enflasyon, kredi kartlarına yansıdı. Tüketimde yaşanan artışlarda yeni önlemler almak adına Resmi Gazete'de kararlar paylaşıldı. Günden güne artan kredi kartı kullanımı azalacak.

KREDİ KARTI TARİHE KARIŞACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasında karar verildi.

Nakit para bulundurmayan vatandaş ise, enflasyon karşısında kredi kartlarına yöneliyor. Nakit alım gücündeki düşüş üzerine, kredi kartı kullanımı gün geçtikçe artmaya başladı. Ekonomik yükten kurtulmak isteyen vatandaş, kredi kartı tarafından alışveriş yaparak aylık taksitler halinde ödemeyi sağlıklı buluyor.

TAKSİT SINIRLAMALARI GELİYOR

Son yıllara göre, artış gösteren kredi kartı kullanımı ve taksit durumları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda enflasyon ve para politikası çerçevesinde yeni tedbirler alınacak.

Enflasyonun yükselmesinde katkı sağlayan tüketim artışlarının, yeni uygulama ile önlenmesi hedefleniyor. Tüketicilere ise darbe kredi kartından geldi. Çalışmaların sonucunda kredi kartı ile alışveriş ve nakit çekimlerinde taksit için sınırlamalar getirileceğine ışık yakıldı.

KİRA VE KONUT FİYATLARINI ETKİLEYECEK

Program dahilinde en başta kira ve konut fiyatlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamanın devreye alınmasının ardından büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi durumlara dair beklentiler gündeme konu oldu. Bakanlıklar tarafından düzenlenen ve ilerleyen dönemleri kapsayan bu programda, ekonomik büyüklükler ve hedefler işaret edildi.