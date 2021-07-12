Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararı açıklandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 26 Kasım 2020'de hüküm verilen davanın, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanıkları hakkındaki gerekçeli karar taraflara tebliğ edildi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, üye hakimler Ömer Ünal ve Erhan Karakaya'nın imzasının yer aldığı gerekçeli karar, 9 bin 204 sayfa tuttu.

Darbe girişiminin, elebaşı Fetullah Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek, örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Kararda ayrıca darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Nurettin Oruç'un Jandarma Genel Komutanlığı, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğuna dikkat çekildi.

Darbe girişiminin başlamasıyla Akıncı Üssü'ndeki darbeci pilotların savaş uçaklarıyla Ankara ve İstanbul'da alçak uçuş yaptıkları hatırlatılan kararda, bu pilotların bombalı saldırıları sonucundan 77 sivil/kamu görevlisinin şehit olduğu, 206 kişinin de yaralandığı aktarıldı.