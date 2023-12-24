Akbank Yıl Sonunda Müşterilerine 5.600 TL Yeni Yıl İkramiyesi Ödeyecek!

Akbank, 31 Aralık'a kadar devam edecek olan muazzam bir yılbaşı jesti ile müşterilerini sevindiriyor. Türkiye'nin önde gelen bankası Akbank, 2024'e mutlu bir başlangıç yapmak isteyenlere özel çeşitli kampanyalarını duyurdu. İşte bunlardan biri: Axess kart sahiplerine özel yılbaşı jesti!

Axess Kredi Kartı ile Yılbaşı Harcamalarına Özel Chip Para İmkanı!

Akbank'ın Axess kredi kartı kullanıcıları için özel olarak duyurduğu kampanya, 8 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde Axess kredi kartını kullanarak "Juzdan ile öde" seçeneğini tercih eden müşteriler, 10.000 TL - 19.999 TL arasındaki harcamalarda 500 TL, 20.000 TL - 29.999 TL arasındaki harcamalarda 1.000 TL ve 30.000 TL ve üzeri harcamalarda tam 1.500 TL chip para kazanma fırsatını yakalayacaklar! Üstelik, bu avantajlı kampanyada 6 aya varan taksit imkanı da sunuluyor.

Axess Para İadesi Başvuru Şartları Neler?

Akbank'ın bu cazip kampanyasından yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Tatilsepeti.com internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden 8 Aralık 2023 - 8 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank Bireysel Kartları ile "Juzdan ile Öde" seçeneğiyle yapılan harcamalarda geçerli olan kampanya için:

İlk olarak, 10.000 TL ve üzeri değerde bir sepet oluşturulmalı. Ödeme sayfasında "Juzdan ile Öde" seçeneği tercih edilmeli. Juzdan uygulamasına giriş yapılmalı ve Akbank Bireysel kredi/banka kartları ile ödeme tamamlanmalı.





Bu şartları başarıyla tamamlayan kullanıcılar, Akbank Axess kredi kartları ile yaptıkları alışverişler karşılığında hediye chip puan kazanacaklar. Kazanılan chip paralar, Axess kredi kartı ile gerçekleştirilen sonraki alışverişlerde kullanılarak, tutardan indirim sağlanacak. Bu fırsatı kaçırmayın, yılbaşında alışverişin keyfini çıkarın!