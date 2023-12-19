Akbank Yeni Yıl Alışverişlerine Özel 20.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Veriyor! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

Akbank, müşterilerine Axess kredi kartıyla bir dizi avantaj ve fırsat sunmaktadır. Axess kredi kartı kullanıcıları, özel tekliflerden ve indirimlerden faydalanma şansına sahiptir. İşte Akbank Axess kredi kartının sağladığı bazı önemli avantajlar:

Yıllık Ücrette Özel Fırsatlar

Akbank Axess kredi kartının yıllık ücreti 383 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, Akbank yeni müşterilere çeşitli teşvikler sunarak bu ücreti daha çekici hale getirmektedir.

Özel Taksitli Avans İmkanı

Akbank Axess kullanıcıları, %0 faizle 20.000 TL'ye kadar olan taksitli avans fırsatından yararlanabilirler. Bu özellik, özellikle nakit ihtiyacı olan müşterilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.

İlk Kez Akbanklı Olmanın Avantajları

İlk kez Akbank müşterisi olan ve dijital karta başvuran kişilere özel olarak 2.500 TL'ye varan indirimler sunulmaktadır. Bu kampanya, yeni müşterileri cezbetmek adına oldukça çekici bir teklif sunmaktadır.

İlk Yıl Kart Ücretinden Muafiyet

Akbank, Axess kredi kartına ilk kez başvuran müşterilerden ilkyıl kart ücretini almamaktadır. Bu durum, yeni müşterilere ek bir tasarruf imkanı sağlamaktadır.

Axess Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank Axess kredi kartına başvurmak isteyenler, Akbank'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci, dijital platformlar aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir. Akbank Axess kredi kartının sunduğu avantajları kaçırmamak için hemen başvurun!