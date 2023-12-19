  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Akbank Yeni Yıl Alışverişlerine Özel 20.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Veriyor! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

Akbank Yeni Yıl Alışverişlerine Özel 20.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Veriyor! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

Yayınlanma:
Akbank Yeni Yıl Alışverişlerine Özel 20.000 TL Faizsiz Nakit Kredi Veriyor! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı
Akbank Axess kredi kartı, özel teklifleri ve avantajlı fırsatlarıyla öne çıkıyor. Yıllık ücreti 383 TL olan kart, yeni müşterilere cazip indirimler sunuyor. %0 faizli taksitli avans imkanıyla nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak daha kolay. İlk kez Akbanklı olanlara özel 2.500 TL'ye varan indirimler sizi bekliyor. Başvuru için hemen Akbank'ın web sitesini ziyaret edin!

Akbank, müşterilerine Axess kredi kartıyla bir dizi avantaj ve fırsat sunmaktadır. Axess kredi kartı kullanıcıları, özel tekliflerden ve indirimlerden faydalanma şansına sahiptir. İşte Akbank Axess kredi kartının sağladığı bazı önemli avantajlar:

2023/09/13/para-3.jpg

Yıllık Ücrette Özel Fırsatlar

Akbank Axess kredi kartının yıllık ücreti 383 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, Akbank yeni müşterilere çeşitli teşvikler sunarak bu ücreti daha çekici hale getirmektedir.

Özel Taksitli Avans İmkanı

Akbank Axess kullanıcıları, %0 faizle 20.000 TL'ye kadar olan taksitli avans fırsatından yararlanabilirler. Bu özellik, özellikle nakit ihtiyacı olan müşterilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.

2023/09/15/para13-001.jpg

İlk Kez Akbanklı Olmanın Avantajları

İlk kez Akbank müşterisi olan ve dijital karta başvuran kişilere özel olarak 2.500 TL'ye varan indirimler sunulmaktadır. Bu kampanya, yeni müşterileri cezbetmek adına oldukça çekici bir teklif sunmaktadır.

İlk Yıl Kart Ücretinden Muafiyet

Akbank, Axess kredi kartına ilk kez başvuran müşterilerden ilkyıl kart ücretini almamaktadır. Bu durum, yeni müşterilere ek bir tasarruf imkanı sağlamaktadır.

2023/09/15/para18.jpg

Axess Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank Axess kredi kartına başvurmak isteyenler, Akbank'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci, dijital platformlar aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir. Akbank Axess kredi kartının sunduğu avantajları kaçırmamak için hemen başvurun!

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Yeni İndirimle iPhone 12 Akıllı Telefon: Özellikleri ve Fiyatı
Yeni İndirimle iPhone 12 Akıllı Telefon: Özellikleri ve Fiyatı
Ziraat Bankasıyla Yeni Yıla Faizsiz Konut Kredisi! 550.000 TL İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2023
Ziraat Bankasıyla Yeni Yıla Faizsiz Konut Kredisi! 550.000 TL İçin Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2023
TOKİ'den Yeni Yıl'da Yeni Kampanya! Ocak 2024'de 2250 TL ile 12 Ayda Ev Sahibi Olma Fırsatı
TOKİ'den Yeni Yıl'da Yeni Kampanya! Ocak 2024'de 2250 TL ile 12 Ayda Ev Sahibi Olma Fırsatı
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Tatil Takvimindeki Dört Günlük Yılbaşı Tatili
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Tatil Takvimindeki Dört Günlük Yılbaşı Tatili
PTT'den Kadınlara Yönelik Yeni Yılda Yeni Sosyal Yardım Müjdesi! 1 Yıl Kesintisiz 12.000 TL Ödenecek
PTT'den Kadınlara Yönelik Yeni Yılda Yeni Sosyal Yardım Müjdesi! 1 Yıl Kesintisiz 12.000 TL Ödenecek
O Marketlerde Yeni Yıla Özel Yüzde 60'a Varan İndirimler! 5 LT Ayçiçek Yağı Sadece 39,99 TL
O Marketlerde Yeni Yıla Özel Yüzde 60'a Varan İndirimler! 5 LT Ayçiçek Yağı Sadece 39,99 TL
Samsung Galaxy A55 İçin O İşlemci Tercih Edildi! Exynos 1480 Yonga Seti Kullanılacak
Samsung Galaxy A55 İçin O İşlemci Tercih Edildi! Exynos 1480 Yonga Seti Kullanılacak