Akbank Yeni Kampanyasıyla Aidat Ödemelerinde Yüzde 70 İade Fırsatı Sunuyor! Başvuru Şartları ve Detaylar

Akbank, müşterilerini sevindirecek yeni kampanyasıyla geliyor. Banka, "1023APSIYON" davet koduyla 4 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında mobil uygulamadan ilk defa Akbank müşterisi olanlara özel bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, Apsiyon üzerinden Akbank kredi kartları ile yapılacak aylık apartman ve site aidat ödemelerinin %50'si geri alınacak. İade tutarı, aylık en fazla 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 2 bin Türk Lirasına kadar çıkabiliyor.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Kampanyadan yararlanmak oldukça kolay. "1023APSIYON" davet kodunu kullanarak Akbank Mobil uygulamasından ilk defa Akbank müşterisi olanlar, kampanya tarihleri arasında Apsiyon aracılığıyla Akbank kredi kartları ile aidat ödemelerini yapmalı. İade hakkından yararlanacak müşteriler, Akbank müşterisi oldukları ay ve takip eden üç ay içerisinde kampanyaya dahil olabilirler.

Akbank Kredi Kartı Kullanıcılarına Özel Geri Ödeme

Aidat ödemelerini Akbank kredi kartlarıyla yapan katılımcılara özel bir avantaj var. Ödenen tutarın yarısı, aylık en fazla 500 Türk Lirası olmak üzere geri ödenecek. Kampanyaya katılan müşteriler, Akbank müşterisi oldukları ay dahil olmak üzere toplamda dört ay boyunca maksimum 2 bin Türk Lirasına varan iade kazanma fırsatını elde edecekler. Bu sayede, Apsiyon üzerinden yapılan aidat ödemeleri %50 oranında iade edilecek ve aylık iade tutarı en fazla 500 Türk Lirası olacak. Akbank müşterileri, bu avantajlı kampanya ile birlikte ekonomik açıdan kazançlı çıkacaklar.