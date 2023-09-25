AkBank O Kampanyayı Uzatma Kararı Aldı! Son Gün 6 Ekim

Akbank, son dönemde sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu seferki fırsat, mevcut müşterilere ekstra kazanç sağlamanın yanı sıra yeni müşterileri de çekmeyi amaçlıyor. Akbank'ın 1.000 TL hediye kampanyası, hem basit hem de karlı bir şekilde faydalanabileceğiniz bir fırsat sunuyor.

Akbank'ın 1.000 TL Hediye Kampanyası Nedir?

Bu kampanya, Akbank müşterilerine ödül vermenin yanı sıra yeni müşterileri bankaya çekmeyi hedefliyor. Peki, nasıl çalışıyor? İşte detaylar:

Davet Et, 1.000 TL Kazan! Akbank'ın 1.000 TL hediye kampanyası oldukça basit bir şartla sunuluyor. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken, aile üyelerinizi, arkadaşlarınızı veya tanıdıklarınızı Akbank'a davet etmek. Davet ettiğiniz kişiler, Akbank'ın yeni müşterisi olmayı kabul ettiklerinde, hesabınıza hemen 1.000 TL ödeme yapılıyor. Adımlar Nelerdir? Akbank'ın 1.000 TL hediye kampanyası aşamaları oldukça basit: Akbank müşterisi olarak Akbank Mobil uygulamasına giriş yapın.

Uygulama içindeki "Profil ve Ayarlar" bölümüne gidin.

Buradan "Arkadaşını Davet Et" seçeneğini tıklayın.

Size gönderilen promosyon kodunu davet etmek istediğiniz kişilere ileterek, onların Akbank müşterisi olmalarını sağlayın.

Davet ettiğiniz kişiler Akbank'ta hesap açtıklarında, hesabınıza 1.000 TL ödeme otomatik olarak yatırılacaktır.





Kazançlı Bir Fırsat

Bu basit adımları takip ederek, Akbank müşterileri hem kendilerine hem de davet ettikleri kişilere 1.000 TL hediye kazanma fırsatını yakalayabilirler. Akbank, bu özel kampanyasıyla müşteri tabanını genişletme amacını net bir şekilde ortaya koyuyor. Siz de hemen Akbank'ı tercih edin ve bu kazançlı kampanyadan yararlanmaya başlayın!