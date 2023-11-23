Akbank Kasım Ayı Emekli Promosyonlarında Beklenmedik Hamle! Akbank Emekli Promosyon Fiyatları Aldı Başını Gitti

Emekli promosyon rakamlarında artan rekabet ortamı içinde öne çıkan bankalardan biri de Akbank oldu. Kasım ayında duyurulan güncellemelerle birlikte, Akbank emekli vatandaşlara çeşitli avantajlar sunuyor. İşte, Akbank'ın güncel emekli promosyon rakamları ve sunduğu fırsatlar...

Akbank'ın Güncel Emekli Promosyon Rakamları

Akbank, Kasım 2023 tarihinde emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurarak dikkatleri üzerine çekti. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan vatandaşlar, maaşlarını 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıdıklarında ve 3 yıl boyunca bu bankadan almaya taahhüt ettiklerinde, 10.000 TL'ye varan promosyon avantajından faydalanabilecekler.

Akbank'ın Özel Kampanya Avantajları

Kampanya dönemi içerisinde Akbank'a maaşlarını taşıyan emekliler, ek avantajlardan da yararlanma şansına sahipler. Bu avantajlar arasında Axess veya Wings kredi kartına tanımlanan 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL'ye varan ödül fırsatı bulunmaktadır. Üstelik, bu fırsatlardan yararlanmak için şubeye gitmeye gerek yok; Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaş taşıma ve promosyon başvurusu kolayca gerçekleştirilebilir.

Emekli Promosyonlarında Akbank'ın Sunduğu Miktarlar

Akbank, emekli promosyonlarında farklı maaş gruplarına özel avantajlar sunmaktadır. İşte, maaş alanlara göre belirlenen promosyon miktarları:

0 - 3.499 TL alanlar: 6.000 TL

3.500 TL - 7.499 TL alanlar: 7.000 TL

7.500 TL - 9.999 TL alanlar: 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri alanlar: 10.000 TL

Akbank'ın emekli promosyonları, rekabetçi rakamlar ve sunduğu ek avantajlarla öne çıkıyor. Emekliler, maaşlarını Akbank'a taşıyarak hem cazip promosyonlardan yararlanabilir hem de ek ödül fırsatlarına sahip olabilirler. Şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvuru yapma imkanı da, Akbank'ı tercih etmeyi daha da çekici kılıyor. Akbank, emeklilere özel avantajlarıyla finansal konforlarını artırmak isteyenler için güvenilir bir seçenek olmaya devam ediyor.