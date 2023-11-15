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Akbank Kartına Sahipseniz Hemen O Numaraya SMS Gönderin! Başvuru Yapanlara 6.200 TL Ödeme

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Akbank Kartına Sahipseniz Hemen O Numaraya SMS Gönderin! Başvuru Yapanlara 6.200 TL Ödeme
Akbank'ın Axess ve Wings kartlarıyla kazançlı kampanyaları kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor! "Sarı Cuma" ile Axess kart sahipleri her alışverişte chip-para kazanırken, Wings kart sahipleri büyük Mil Puan avantajları elde ediyor. Juzdan uygulamasındaki özel tekliflerle avantajlarınızı hemen keşfedin! Detaylar için www.axess.com.tr ve www.wingscard.com.tr'a göz atın.

Akbank, müşterilerine sunduğu avantajlı ürünler ve yeniliklerle kazanç sağlama ve ödemeleri kolaylaştırma hedefini sürdürüyor. Bankanın resmi açıklamasına göre, Axess ve Wings kartlarıyla birçok kampanya müşterilere sunulmaktadır.

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Axess Kart Sahipleri İçin Sarı Cuma Kampanyası

"Sarı Cuma" kampanyası, Axess kart sahiplerine özel olarak 30 Kasım'a kadar devam ediyor. Tüm giyim ve elektronik alışverişlerinde her 1.500 TL ve üzeri ikinci ve sonraki alışverişlerde 50 TL'ye kadar chip-para kazanma fırsatı sunulmaktadır; toplamda ise 300 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Wings Kart Sahipleri İçin Mil Puan Avantajı

Wings kart sahipleri kasım ayında geçerli olan Mil Puan kampanyasıyla toplamda 75.000 Mil Puan kazanma şansına sahipler. Ayrıca Wings kart sahipleri, internet dahil giyim ve elektronik alışverişlerinde her 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde artan Mil Puan avantajından yararlanabilmektedirler. Bu kampanya ile kazanılan Mil Puan'lar yurt içi ve yurt dışında uçak biletleri için kullanılabilmektedir.

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Juzdan Uygulamasıyla Çok Daha Fazla Avantaj

Juzdan uygulamasında, Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel birçok markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da sunulmaktadır. Axess kart sahibi olmayanlar için özel bir kampanya da mevcuttur. 30 Kasım'a kadar ilk kez Axess sahibi olacaklara, market ve akaryakıt sektörlerinde yapacakları her 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde toplamda 2.500 TL'ye kadar indirim sunulmaktadır. Ayrıca, Axess kart başvurusu yapanlar kartlarını hemen internet alışverişlerinde ve mobil ödemelerde kullanmaya başlayabilirler.

Wings kart sahibi olacaklar için de özel bir kampanya bulunmaktadır. 30 Kasım'a kadar ilk kez Wings kart sahibi olacaklar, toplamda 25.000 TL harcamalarında yurt içinde 1.500 TL, yurt dışında 3.000 TL değerinde uçak bileti için kullanabilecekleri 150.000 Mil Puan kazanmaktadırlar.

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Daha fazla detaylı bilgi için Juzdan uygulamasını veya resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz: www.axess.com.tr, www.wingscard.com.tr, ve www.akbank.com/tr-tr/kampanyalar

Kaynak:Haber Kaynağı

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