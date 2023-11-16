Akbank Hesabı Olanlar Harcama Yaparak 250 TL Kazanıyor! İşte Detaylar

Akbank'ın dev indirim kampanyasından faydalanmak şimdi çok daha kolay. Tek yapmanız gereken, Akbank'a bir SMS göndermek. Kampanyaya katılmak için sadece bir SMS yeterli olacak. Hesap açma işleminizi tamamladıktan sonra, banka tarafından hesabınıza yatırılan 2500 TL'lik hediye tutarı sayesinde istediğiniz gibi harcama yapabilirsiniz.

Ücretsiz Hesap Kullanımı

Kampanyanın bir diğer avantajı ise 2 yıl boyunca ücretsiz hesap kullanımı imkanı sunması. Bu süre zarfında herhangi bir hesap işletim ücreti ödemeden hesabınızı kullanabilirsiniz. Bu da size önemli bir tasarruf sağlayacak ve banka işlemlerinizi daha ekonomik hale getirecektir.

Kampanya Detayları

Akbank, finans sektöründe öncü konumunu bir kez daha göstererek müşterilerine sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Bugün duyurulan dev indirim kampanyasıyla Akbank, Axess kredi kartı başvurusu yapan müşterilere büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Kampanya kapsamında, Axess'e ilk kez başvuran ve kartları 30 Kasım 2023 tarihine kadar onaylanan müşteriler, market ve akaryakıt sektörlerinde yapacakları her 2 bin 500 TL ve üzeri harcamada 250 TL’ye varan indirimler kazanabilecekler. Bu indirimler, müşterilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

Muhteşem Kampanya: Axess Kredi Kartı Başvurusu Yapanlara Özel!

Akbank, Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan ve kartları 30 Kasım 2023’e kadar onaylanan müşterilere özel bir kampanya sunuyor. 01 Kasım 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile müşteriler harcamalarından büyük indirimler kazanma fırsatı elde ediyor.

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilere iki ayrı seçenek sunuluyor. İlk seçenek, Juzdan üzerinden kampanyaya katılmak isteyen müşteriler için geçerli. Bu seçeneği tercih edenler, harcamadan önce “Hemen Katıl” butonuna tıklayarak kampanyaya dahil olabilecekler.