  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Akbank Hesabı Olanlar Harcama Yaparak 250 TL Kazanıyor! İşte Detaylar

Akbank Hesabı Olanlar Harcama Yaparak 250 TL Kazanıyor! İşte Detaylar

Yayınlanma:
Akbank Hesabı Olanlar Harcama Yaparak 250 TL Kazanıyor! İşte Detaylar
Akbank'ın dev indirim kampanyasıyla tanışın! Sadece bir SMS ile katılım sağlayın, hesabınıza yatırılan 2500 TL'yi özgürce harcayın. 2 yıl boyunca ücretsiz hesap kullanımı fırsatını kaçırmayın. Axess kredi kartı başvurusu yapanlara özel, market ve akaryakıt harcamalarında 250 TL'ye varan indirimler sizi bekliyor. Hemen başvurun, büyük avantajları yakalayın!

Akbank'ın dev indirim kampanyasından faydalanmak şimdi çok daha kolay. Tek yapmanız gereken, Akbank'a bir SMS göndermek. Kampanyaya katılmak için sadece bir SMS yeterli olacak. Hesap açma işleminizi tamamladıktan sonra, banka tarafından hesabınıza yatırılan 2500 TL'lik hediye tutarı sayesinde istediğiniz gibi harcama yapabilirsiniz.

Ücretsiz Hesap Kullanımı

Kampanyanın bir diğer avantajı ise 2 yıl boyunca ücretsiz hesap kullanımı imkanı sunması. Bu süre zarfında herhangi bir hesap işletim ücreti ödemeden hesabınızı kullanabilirsiniz. Bu da size önemli bir tasarruf sağlayacak ve banka işlemlerinizi daha ekonomik hale getirecektir.

2023/09/13/para-3.jpg

Kampanya Detayları

Akbank, finans sektöründe öncü konumunu bir kez daha göstererek müşterilerine sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Bugün duyurulan dev indirim kampanyasıyla Akbank, Axess kredi kartı başvurusu yapan müşterilere büyük fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Kampanya kapsamında, Axess'e ilk kez başvuran ve kartları 30 Kasım 2023 tarihine kadar onaylanan müşteriler, market ve akaryakıt sektörlerinde yapacakları her 2 bin 500 TL ve üzeri harcamada 250 TL’ye varan indirimler kazanabilecekler. Bu indirimler, müşterilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

2023/09/15/para13-001.jpg

Muhteşem Kampanya: Axess Kredi Kartı Başvurusu Yapanlara Özel!

Akbank, Axess asıl kredi kartı başvurusu yapan ve kartları 30 Kasım 2023’e kadar onaylanan müşterilere özel bir kampanya sunuyor. 01 Kasım 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile müşteriler harcamalarından büyük indirimler kazanma fırsatı elde ediyor.

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilere iki ayrı seçenek sunuluyor. İlk seçenek, Juzdan üzerinden kampanyaya katılmak isteyen müşteriler için geçerli. Bu seçeneği tercih edenler, harcamadan önce “Hemen Katıl” butonuna tıklayarak kampanyaya dahil olabilecekler.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Hükümetten Doğalgaz Faturalarına Yüzde 70 Destek Ödemesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Hükümetten Doğalgaz Faturalarına Yüzde 70 Destek Ödemesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Meteoroloji Uzmanlarından O Şehirlere Peş Peşe Fırtına ve Sel Uyarısı! Tarih Verildi Önleminizi Alın
Meteoroloji Uzmanlarından O Şehirlere Peş Peşe Fırtına ve Sel Uyarısı! Tarih Verildi Önleminizi Alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Devlet Desteği: Aylık 3.490 TL Maaş İmkanı!
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Devlet Desteği: Aylık 3.490 TL Maaş İmkanı!
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında 8 tutuklunun cezaevi değiştirildi
Adnan Beker İYİ Parti’den istifa etti
Adnan Beker İYİ Parti’den istifa etti
Dışişleri Bakanı Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir
Dışişleri Bakanı Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir