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Akbank Emeklilere Büyük Kıyak Geçti! 12.000 TL Promosyon Teklif Edildi

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Akbank Emeklilere Büyük Kıyak Geçti! 12.000 TL Promosyon Teklif Edildi
Akbank, SGK emekli maaşı taşıyanlara özel 10 bin TL nakit promosyon ve chip-para fırsatları sunuyor. Ayrıca, 3 yıl boyunca maaşı Akbank'tan alma taahhüdüne ek promosyonlar da veriliyor. Maaşlarını Akbank'a taşıyan emekliler, finansal avantajların tadını çıkarabilirler. Başvurunuzu 31 Ekim'e kadar yapmayı unutmayın!

Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşterilere büyük fırsatlar sunuyor. Bu kampanya kapsamında, müşterilere 10 bin TL'si nakit promosyon olmak üzere toplamda 12 bin liraya kadar ödül veriliyor. Ayrıca, Axess ya da Wings kredi kartları ile yapılacak otomatik ödeme talimatlarıyla 2 bin TL'ye varan chip-para kazanma şansı da sunuluyor.

Nakit Promosyon ve Chip-Para Kazanma Fırsatı

Akbank'ın bu özel kampanyası 31 Ekim'e kadar devam edecek. SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan müşteriler, 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon kazanma şansının yanı sıra, kampanya döneminde Axess ya da Wings kredi kartları ile verilecek her yeni otomatik ödeme talimatına 400 TL ek chip-para kazanabilirler. Toplamda 5 talimatla 2 bin TL'ye kadar chip-para elde etme imkanı sunuluyor.

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Kolay ve Hızlı Maaş Taşıma İmkanı

Müşteriler, maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilirler. Bu avantajlardan yararlanabilmek için tek yapmanız gereken, SGK emekli maaşınızı 3 yıl boyunca Akbank'tan almaya taahhüt etmek.

Emekliler İçin Özel Promosyonlar

Akbank, müşterilerine özel olarak sunulan bu promosyonlarla emeklilere ayrıcalıklı bir hizmet sunuyor. Aylık net gelirinize göre ödüller şu şekildedir:

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  • Aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan emeklilere 3 bin TL promosyon ve 3 bin TL ek promosyon.
  • Aylık net geliri 3 bin 500 TL ile 7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 3 bin 500 TL ek promosyon.
  • Aylık net geliri 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 4 bin 500 TL ek promosyon.
  • Aylık net geliri 10 bin TL ve üzeri olanlara 5 bin TL promosyon ve 5 bin TL ek promosyon ödeniyor.

Maaş Yatmadan 2 Gün Önce Para Çekme İmkanı

Bunun yanı sıra, Akbank emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank'tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti bulunan müşteriler, maaş tarihinden 2 gün öncesinden itibaren mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabilirler.

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Akbank, SGK emekli maaşı taşıma işlemi yapmak isteyen emeklilere bu avantajları sunarak finansal konforlarını artırmayı hedefliyor. Unutmayın, bu fırsatları kaçırmamak için 31 Ekim'e kadar başvurun ve ayrıcalıklı dünyanın kapılarını aralayın.

Kaynak:Haber Kaynağı

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